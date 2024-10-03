Дешам о невызове Мбаппе: «У Килиана есть повреждение, ничего серьезного, но требуется лечение, чтобы полностью восстановиться»

Дидье Дешам объяснил, почему не вызвал Килиан Мбаппе на ближайшие матчи Франции.

Форвард «Реала » не вошел в список футболистов , вызванных на игры Лиги наций с командами Израиля и Бельгии, которые пройдут 10 и 14 октября.

25 сентября сообщалось, что 25-летний француз выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Вчера Килиан вышел на замену на 57-й минуте игры 2-го тура Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1). В субботу «Мадрид» примет «Вильярреал».

«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы.

У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет.

Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе , я несколько раз обсуждал это с ним. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи.

По сути он играет без предсезонной подготовки, он был не в лучшей форме», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.