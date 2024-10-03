У Мбаппе 0 ударов по воротам в матче с «Лиллем» – впервые в игре за «Реал». Килиан вышел на замену на 57-й минуте
Килиан Мбаппе впервые ни разу не пробил по воротам в матче за «Реал».
В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Реал» уступил «Лиллю» на выезде (0:1).
Мбаппе, вышедший на замену на 57-й минуте игры, не нанес ни одного удара по воротам соперника. Подобное произошло впервые за 10 матчей Килиана в составе «Реала» во всех турнирах.
Всего на счету форварда 7 голов и 3 голевые передачи за мадридский клуб. Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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