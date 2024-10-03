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Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций

Сборная Франции назвала состав на октябрьские матчи Лиги наций.

Команда Дидье Дешама встретится с командами Израиля и Бельгии. Матчи пройдут 10 и 14 октября. 

ВратариАльфонс АреоляВест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаЛанс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все – «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Вне заявки, как и ожидалось, остался нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, которому дали время на восстановление от травмы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Франции
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logoЛюка Динь
logoБрис Самба
logoМайк Меньян
logoТео Эрнандес
logoКристофер Нкунку
logoМаркус Тюрам
logoДайо Упамекано
logoУсман Дембеле
logoЖюль Кунде
logoЛига наций УЕФА
logoМаттео Гендузи
logoИбраима Конате
logoРандаль Коло-Муани
logoЖонатан Клосс
logoОрельен Тчуамени
logoВильям Салиба
logoЮссуф Фофана
logoЭдуардо Камавинга
logoМайкл Олисе
logoУэсли Фофана
logoКуадио Коне
logoБрэдли Барколя
logoУоррен Заир-Эмери
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