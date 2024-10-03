Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций
Команда Дидье Дешама встретится с командами Израиля и Бельгии. Матчи пройдут 10 и 14 октября.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все – «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Вне заявки, как и ожидалось, остался нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, которому дали время на восстановление от травмы.
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