Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций

Сборная Франции назвала состав на октябрьские матчи Лиги наций.

Команда Дидье Дешама встретится с командами Израиля и Бельгии. Матчи пройдут 10 и 14 октября.

Вратари : Альфонс Ареоля («Вест Хэм »), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс »);

Защитники : Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники : Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие : Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все – «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Вне заявки, как и ожидалось , остался нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, которому дали время на восстановление от травмы.