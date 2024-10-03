В «Реале» считают, что в этом сезоне у них сильнее состав, но слабее команда, а в прошлом игроки были хуже, но команда лучше (Relevo)

В «Реале» считают, что в этом сезоне у них сильнее состав, но слабее команда.

Вчера «Мадрид » уступил на выезде «Лиллю» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов и потерпел первое поражение в сезоне. У команды также 7 побед и 3 ничьих.

В прошлом сезоне клуб выиграл Ла Лигу , Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, после чего команду покинули Тони Кроос , Начо Фернандес и Хоселу, а состав пополнили Килиан Мбаппе и Эндрик.

По данным Relevo, в раздевалке «Реала» в этом сезоне царит иная атмосфера.

В сезоне-2023/24, когда в распоряжении тренера Карло Анчелотти был хороший состав, истощенный тяжелыми травмами Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Давид Алабы, все знали, что в каждой игре предъявляются самые высокие требования, нужно брать на себя обязательства.

Теперь, когда у в команде появилось еще больше талантливых футболистов, такого давления не чувствуется.

В «Реале» сейчас говорят так: «В этом сезоне у нас игроки лучше, но команда хуже. В прошлом сезоне у нас были игроки хуже, но команда была лучше».

В игре «сливочных» заметно отсутствие Крооса. Кроме того, Анчелотти все еще сомневается в основной схеме на сезон, а между игроками сейчас не видно прежней связи, чтобы выполнять действия на поле на автомате.

«Мы достигли дна». Реакция игроков «Реала» в раздевалке на поражение от «Лилля»