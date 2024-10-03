«Мы достигли дна». Реакция игроков «Реала» в раздевалке на поражение от «Лилля»
Мадрид» вчера уступил на выезде «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
После матча во Франции в раздевалке «Реала» была слышна фраза «мы достигли дна», сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.
Лидеры «Реала» продолжают излучать спокойствие и уверенность, но при этом они начинают испытывать некоторую обеспокоенность в связи с тем, что команда пока не справляется с вызовами в этом сезоне. Общий настрой таков: «Время реагировать. Немедленно».
Утверждается, что в этом сезоне в раздевалке команды часто звучит такой посыл: «Футболка «Мадрида» на вас еще не означает, что матч уже выигран».
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