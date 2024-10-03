Мбаппе не вызовут в сборную Франции – Дешам даст ему восстановиться от травмы. Форвард «Реала», вероятно, пропустит матч с «Вильярреалом»
Килиан Мбаппе не поедет в сборную Франции в октябре.
Команда Дидье Дешама сыграет с командами Израиля и Бельгии в Лиге наций 10 и 14 октября.
Заявка французской сборной на эти матчи будет опубликована сегодня. Как пишет L’Equipe, нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, не войдет в список из 23 игроков.
Ожидается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам по договоренности с «Реалом» и самим игроком позволит Мбаппе сосредоточиться на восстановлении после травмы, хотя форвард и принял участие во вчерашнем матче против «Лилля» в Лиге чемпионов (0:1).
Кроме того, Мбаппе, скорее всего, пропустит игру с «Вильярреалом» в Ла Лиге 5 октября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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