Мбаппе не вызовут в сборную Франции – Дешам даст ему восстановиться от травмы. Форвард «Реала», вероятно, пропустит матч с «Вильярреалом»

Килиан Мбаппе не поедет в сборную Франции в октябре.

Команда Дидье Дешама сыграет с командами Израиля и Бельгии в Лиге наций 10 и 14 октября.

Заявка французской сборной на эти матчи будет опубликована сегодня. Как пишет L’Equipe, нападающий Килиан Мбаппе , вероятно, не войдет в список из 23 игроков.

Ожидается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам по договоренности с «Реалом » и самим игроком позволит Мбаппе сосредоточиться на восстановлении после травмы, хотя форвард и принял участие во вчерашнем матче против «Лилля» в Лиге чемпионов (0:1).

Кроме того, Мбаппе, скорее всего, пропустит игру с «Вильярреалом » в Ла Лиге 5 октября.