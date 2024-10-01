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«Атлетико» попросил игроков не подходить близко к ультрас после скандала в дерби с «Реалом». Клубу не понравилось, что фанатов благодарили за поддержку

«Атлетико» попросил футболистов дистанцироваться от фанатов после скандала.

Матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал Мадрид» (1:1) прерывался на 15 минут из-за того, что болельщики хозяев стали кидать зажигалки и прочие посторонние предметы в голкипера Тибо Куртуа, который выразил радость после гола гостей.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» пожизненно забанил человека, бросавшего предметы в Куртуа. Клуб также запретил фанатам носить маски или иным образом скрывать личность.

По данным Cadena SER, «Атлетико» также попросил игроков не подходить близко к ультрас. Клубу не понравилось, что футболисты после матча отправились благодарить за поддержку фанатов, среди которых были люди в масках и капюшонах, устроившие беспорядки.

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации

«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
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logoЛа Лига
болельщики
Метрополитано
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