«Атлетико» попросил игроков не подходить близко к ультрас после скандала в дерби с «Реалом». Клубу не понравилось, что фанатов благодарили за поддержку
Матч Ла Лиги «Атлетико» – «Реал Мадрид» (1:1) прерывался на 15 минут из-за того, что болельщики хозяев стали кидать зажигалки и прочие посторонние предметы в голкипера Тибо Куртуа, который выразил радость после гола гостей.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» пожизненно забанил человека, бросавшего предметы в Куртуа. Клуб также запретил фанатам носить маски или иным образом скрывать личность.
По данным Cadena SER, «Атлетико» также попросил игроков не подходить близко к ультрас. Клубу не понравилось, что футболисты после матча отправились благодарить за поддержку фанатов, среди которых были люди в масках и капюшонах, устроившие беспорядки.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий