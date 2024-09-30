«Атлетико» пожизненно забанил человека, бросавшего предметы в Куртуа. Клуб запретил фанатам носить маски или иным образом скрывать личность

«Атлетико» опознал и наказал человека, бросавшего предметы в Тибо Куртуа.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы во вратаря «Реала ». Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«Клуб принял решение навсегда запретить посещение матчей человеку, опознанному полицией в сотрудничестве с нашим отделом безопасности и причастному к бросанию предметов во время дерби. Мы продолжаем работать с полицией для выявления остальных бросавших, которые получат пожизненную дисквалификацию, как только они будут обнаружены.

В ближайшее время мы включим в свои внутренние правила запрет на использование любого элемента или предмета одежды для сокрытия своей личности», – говорится в сообщении «Атлетико ».

Отмечается , что несколько людей закрывали лица балаклавами и масками.