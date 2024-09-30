«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами

Помогло колено Рюдигера.

«Атлетико» спас ничью с «Реалом», получились очень тяжелые 1:1 на самых последних минутах.

Матч прерывали на 15 минут, поводом стали зажигалки и мусор с фанатского сектора «Атлетико» в Тибо Куртуа.

«Реал» подвело колено Рюдигера. Не выдержали напора

Первый тайм прошел спокойно: «Атлетико» и «Реал» атаковали мало, запомнились проходы Хулиана Альвареса по левому флангу и дальний удар Федерико Вальверде, но неопасный. А вот после перерыва начался пожар.

«Реал» повел на 64-й минуте: шикарно развернулся на фланге Винисиус, навесил в штрафную, там мяч поймал Эдер Милитао. Ему хватило двух касаний: первым принял непростой пас, а вторым прошил Яна Облака.

«Атлетико» пошел отыгрываться, но смог только после той самой фанатской паузы и перестановок (о них ниже): на 95-й минуте вышедшие Хави Галан и Анхель Корреа вдвоем сделали такой важный гол. Латераль отдал шикарнейший пас вразрез, расколол центр поля «Реала», а Корреа вовремя подключился и вывалился на Куртуа.

Анхель переиграл. Сначала мяч отменили из-за офсайда, но включился ВАР и подсказал судье Матео Бускетсу, что все чисто – все же плечо Анхеля чуть дальше от ворот, чем колено Антонио Рюдигера.

В концовке прямую красную получил Маркос Льоренте, жестко въехал шипами во Франа Гарсию.

1:1 – закономерный итог, который устроил разве что «Барсу». Она проиграла «Осасуне», но сохранила комфортный отрыв от «Реала».

Как Симеоне раскрыл игру и дожал «Реал» риском. Тактические штрихи

«Реал» и «Атлетико» дали ассорти из разных сценариев. Игра была разделена на три ключевых этапа.

1) Максимально закрытый первый тайм: команды сосредоточились на игре без мяча.

Рисунок определили два ключевых фактора:

● Симеоне вышел с тройкой нападения Гризманн-Серлот-Альварес и без Коке в центре – это было демонстрацией намерений. «Атлетико» в первую очередь думал, как сдержать соперника и ставил на контратаки. Прессинг врубали только в среднем блоке.

● Анчелотти сыграл в классические 4-4-2 : Лука Модрич заменил в основе травмированного Килиана Мбаппе, но Джуд Беллингем не ушел на позицию десятки, а играл как левый полузащитник, рывки вперед были редкими. Без него впереди Винисиус и Родриго получали мало возможностей для комбинаций, продвижение мяча в эти зоны стало проблемой.

За первый тайм команды не создали ни одного явного голевого момента, но классно сдержали сильные стороны друг друга: «Реал» не давал «Атлетико» разогнаться в переходных фазах, в ответ уверенно встречали Винисиуса и Родриго.

2) Симеоне выпустил Коке в перерыве, чтобы раскрывать игру.

Интрига заключалась в том, рискнет ли один из тренеров раскрыть игру. И если да, кто сделает первый ход. Это был Симеоне.

В перерыве Коке заменил Серлота (Льоренте ушел на правый фланг обороны), и «Атлетико» начал активно использовать вертикальные передачи между линиями и забросы во фланги на крайних защитников. Тренд усилился, когда на поле появился Йереми Лино. Всеми атаками руководил, естественно, Коке.

Команды стали чаще доходить до ворот, доставлять мяч в штрафную, а ставка «Атлетико» на вертикальные передачи привела к росту рисков терять мяч. «Мадрид» охотно пользовался в переходных фазах. Постоянного источника моментов команды не получили, но именно шаг Симеоне сделал игру более открытой.

3) «Атлетико» рискнул в концовке, а Анчелотти начудил с заменами.

Когда матч возобновился после 15-минутной паузы, возникшей из-за фанатов, Симеоне пошел ва-банк: выстроил атаку в 3-1-6 с Коке в центре как разыгрывающим.

Безумно открытый вариант против такого быстрого «Реала». Но риск оправдался: «Атлетико» стал регулярно доставлять мяч в штрафную «Мадрида» и грузил навесами, после 80-й минуты набралось девять. Оборона «Реала» была под большим давлением, а контратаки не удавались.

Окончательно ситуацию усугубил Анчелотти, когда выпустил на поле и Лукаса Васкеса, и Франа Гарсию вместо Винисиуса и Родриго. У «Реала» в концовке было четыре крайних защитника, это создавало путаницу в обороне, команда села слишком глубоко.

«Мадрид» мог удержать победный счет, но решения Симеоне и Анчелотти сделали итоговую ничью возможной.

«Реалу» всегда очень сложно с «Атлетико» в Ла Лиге.

Никак не могут выиграть у Симеоне.

● Четыре матча «Реал» не может осилить «Атлетико» в Ла Лиге : три ничьих и поражение. Вспоминаем прошлогодний вылет из Кубка Испании – тоже от Симеоне. Были 5:3 в Суперкубке – а вот в чемпионате уже долго не выходит.

● «Реал» семь матчей не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го. Еще дольше.

● Зато «Реал» не проигрывает в Ла Лиге ровно 40 матчей – 28 побед, 12 ничьих и 0 поражений. Более продолжительная серия только у «Барселоны», там 43 встречи на отрезке с 2017-го по 2018-й.

Только «Реал» и «Атлетико» пока идут без поражений в Ла Лиге, но лидирует «Барселона». Отрыв от «Реала» – три очка.

Впереди у «Реала»: «Лилль» в ЛЧ (выезд), «Вильярреал» (дома), «Сельта» (выезд), «Дортмунд» в ЛЧ (дома) и домашнее класико с «Барселоной», оно 26 октября.

«Атлетико» сыграет в ЛЧ с «Бенфикой» (в гостях), «Сосьедадом» (в гостях), «Леганесом» и «Лиллем» (оба дома).

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации

Фото: Gettyimages /Gonzalo Arroyo Moreno, Angel Martinez; Oscar J. Barroso, Panoramic/Keystone Press Agenc/Global Look Press