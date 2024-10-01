«Винисиуса называли «обезьяной» сотни фанатов «Атлетико», взрослые и дети – я в шоке, худший матч в моей жизни. Расизм – зло». Арт-директор «Реала» о дерби
Встреча команд в 8-м туре Ла Лиги завершилась вничью (1:1). Игру приостанавливали из-за бросания фанатами «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа во 2-м тайме. Комитет по борьбе с насилием RFEF также рассмотрит оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора, которого фанаты неоднократно называли «обезьяной».
«Я посетил худший матч в своей жизни не с футбольной, а с человеческой точки зрения.
Сотни фанатов «Атлетико» скандировали «обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора и изображали обезьян звуками, сопровождая это отвратительными расистскими оскорблениями, как со стороны взрослых, так и со стороны маленьких детей.
Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, атмосфера была очень тяжелой. Я до сих пор в шоке от того, что увидел.
Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо. Ему нет места нигде. Мы всегда с тобой, Винисиус», – написал Джордан Бахо в инстаграме.
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