«Винисиуса называли «обезьяной» сотни фанатов «Атлетико», взрослые и дети – я в шоке, худший матч в моей жизни. Расизм – зло». Арт-директор «Реала» о дерби

Арт-директор «Реала» назвал дерби с «Атлетико» худшим матчем в своей жизни.

Встреча команд в 8-м туре Ла Лиги завершилась вничью (1:1). Игру приостанавливали из-за бросания фанатами «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа во 2-м тайме. Комитет по борьбе с насилием RFEF также рассмотрит оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора, которого фанаты неоднократно называли «обезьяной».

«Я посетил худший матч в своей жизни не с футбольной, а с человеческой точки зрения.

Сотни фанатов «Атлетико » скандировали «обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора и изображали обезьян звуками, сопровождая это отвратительными расистскими оскорблениями, как со стороны взрослых, так и со стороны маленьких детей.

Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, атмосфера была очень тяжелой. Я до сих пор в шоке от того, что увидел.

Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо. Ему нет места нигде. Мы всегда с тобой, Винисиус», – написал Джордан Бахо в инстаграме.