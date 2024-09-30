Куртуа перед остановкой дерби с «Атлетико» пожаловался: «Я не могу так играть». Судья Бускетс объяснял игрокам, что должен увести их в раздевалки по протоколу
Встреча команд на «Метрополитано» в 8-м туре Ла Лиги завершилась вничью (1:1). На 69-й минуте матч был приостановлен после того, как фанаты «Атлетико» начали бросать предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Пауза в матче длилась более 15 минут.
Сегодня Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала переговоры судей между собой и с участниками матча.
После того, как Куртуа передал главному арбитру Матео Бускетсу Ферреру первый брошенный в него предмет, судья пошел к делегату матча и попросил сделать объявление по громкой связи стадиона «Метрополитано».
После того, как фанаты вновь стали бросать на поле предметы, один из судей сказал, что в этом случае матч должен быть остановлен.
Тибо Куртуа подошел к Бускетсу и пожаловался: «Я не могу так играть». Судья ответил: «В следующий раз я уведу команду с поля».
Обсудив ситуацию с другими арбитрами, Бускетс вновь подошел к Куртуа и спросил: «Не можешь играть?» Получив утвердительный ответ от голкипера, судья сообщил бригаде о решении увести команды в раздевалки, после чего направился к тренерам команд, чтобы объяснить ситуацию.
«Диего, мы собираемся остановить матч. Десять минут на запуск, хорошо? Мы все уйдем, а потом снова выйдем. Мы уходим на десять минут, Карло», – сказал Бускетс, обращаясь к Диего Симеоне и Карло Анчелотти.
На записях, опубликованных RFEF, также можно услышать, как арбитр объясняет свое решение некоторым игрокам.
«Таков протокол, Модрич, в случае бросания предметов. Представьте, что ему попадут в голову. Десять минут. Давайте посмотрим, можно ли исправить это. Через десять минут, Дани [Карвахаль]. Посмотрим, прекратится ли это. Я соблюдаю протокол, пошли. Я уже объяснил это тренерам. Лука! Лука! Мы должны уйти. Я соблюдаю протокол. Нужно идти. Будет хуже, еще хуже.
Предупреждаю один раз. Они продолжают бросать предметы. Хулиан [Альварес], я соблюдаю протокол», – сказал Бускетс.
Перед возобновлением игры, когда команды выходили на поле, главный арбитр сказал Родриго Де Полю: «Я подобрал сразу три зажигалки».
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