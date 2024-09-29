«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа. Долетел даже бутерброд

Писали даже про пакет фекалий.

Мадридское дерби «Атлетико» и «Реала» на стадионе команды Диего Симеоне остановили на 69-й минуте: плохо вели себя фанаты «Атлетико».

Вскоре поле того, как «Реал» открыл счет, мусор с трибуны за воротами полетел в Тибо Куртуа.

Его и так-то особенно не любят, потому что перешел к конкурентам, на его именную табличку перед матчем кидали окурки, банки и банановую кожуру. И тут метали разный мусор.

Куртуа отпраздновал перед фанатским сектором «Атлетико», хотя его именно там ненавидят.

Этого не было в официальной транляции, но после игры отдельно показал испанский вещатель Movistar.

Вратарь несколько раз выкрикнул Vamos в сторону трибун.

Конечно, поведение Тибо не понравилось фанатам. Они стали закидывать поле зажигалками, пару штук судья отнес на бровку.

Долетали и бутылки с водой, и электронные сигареты. На сетку ворот приземлился бутерброд в фольге.

И мусорными пакетами. Полетели даже новости о том, что был пакет с фекалиями – правда, конкретно этот не очень похож. Либо гротеск, либо сложности перевода слова mierda с испанского.

Судья Матео Бускетс поговорил с Карло Анчелотти и Диего Симеоне. Остановил матч на 10 минут.

Хосе Хименес пошел успокаивать фанатов, потом к нему присоединился и капитан Коке.

Как потом показал со своей камеры Movistar, болельщики пытались доказать игрокам, что виноват во всем Куртуа.

Кричали в ответ: «Это не мы, это все он, он». И что-то в духе «В нашем доме так нельзя». Хименес и Коке махнули и пошли с поля, потому что никого уже не оставалось.

Подключился и Диего Симеоне, тренер тоже пошел разговаривать с фанами.

Когда матч возобновляли, и Диего первым выходил на поле, он обращался к фанатам жестом с руками у головы: думайте, думайте.

В паузе всех предупредили: если что-то еще на поле упадет, будет остановка насовсем.

Нужна ли была эта пауза – вопрос, в контексте которого обсуждают автора решения. Это Матео Бускетс Феррер – 30-летний испанский арбитр. Дерби стало первым топ-матчем в профессиональной карьере. Бускетс судит с сентября 2023-го, в этом сезоне работал на четырех матчах. Один из них – игра «Реала» с «Лас-Пальмасом» (1:1)

Самый спорный эпизод в карьере Бускетса – отмененный гол Рафиньи против «Лас-Пальмасом» в марте 2023-го. После матча Хави называл то решение «серьезной ошибкой».

Было ли ошибкой прерывать дерби? Или все по делу?

Вернувшись, «Атлетико» вытащил ничью – сделали 1:1 в самом конце.

Фото: Gettyimages /Florencia Tan Jun