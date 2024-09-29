«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа. Долетел даже бутерброд
Писали даже про пакет фекалий.
Мадридское дерби «Атлетико» и «Реала» на стадионе команды Диего Симеоне остановили на 69-й минуте: плохо вели себя фанаты «Атлетико».
Вскоре поле того, как «Реал» открыл счет, мусор с трибуны за воротами полетел в Тибо Куртуа.
Его и так-то особенно не любят, потому что перешел к конкурентам, на его именную табличку перед матчем кидали окурки, банки и банановую кожуру. И тут метали разный мусор.
Куртуа отпраздновал перед фанатским сектором «Атлетико», хотя его именно там ненавидят.
Этого не было в официальной транляции, но после игры отдельно показал испанский вещатель Movistar.
Вратарь несколько раз выкрикнул Vamos в сторону трибун.
Конечно, поведение Тибо не понравилось фанатам. Они стали закидывать поле зажигалками, пару штук судья отнес на бровку.
Долетали и бутылки с водой, и электронные сигареты. На сетку ворот приземлился бутерброд в фольге.
И мусорными пакетами. Полетели даже новости о том, что был пакет с фекалиями – правда, конкретно этот не очень похож. Либо гротеск, либо сложности перевода слова mierda с испанского.
Судья Матео Бускетс поговорил с Карло Анчелотти и Диего Симеоне. Остановил матч на 10 минут.
Хосе Хименес пошел успокаивать фанатов, потом к нему присоединился и капитан Коке.
Как потом показал со своей камеры Movistar, болельщики пытались доказать игрокам, что виноват во всем Куртуа.
Кричали в ответ: «Это не мы, это все он, он». И что-то в духе «В нашем доме так нельзя». Хименес и Коке махнули и пошли с поля, потому что никого уже не оставалось.
Подключился и Диего Симеоне, тренер тоже пошел разговаривать с фанами.
Когда матч возобновляли, и Диего первым выходил на поле, он обращался к фанатам жестом с руками у головы: думайте, думайте.
В паузе всех предупредили: если что-то еще на поле упадет, будет остановка насовсем.
Нужна ли была эта пауза – вопрос, в контексте которого обсуждают автора решения. Это Матео Бускетс Феррер – 30-летний испанский арбитр. Дерби стало первым топ-матчем в профессиональной карьере. Бускетс судит с сентября 2023-го, в этом сезоне работал на четырех матчах. Один из них – игра «Реала» с «Лас-Пальмасом» (1:1)
Самый спорный эпизод в карьере Бускетса – отмененный гол Рафиньи против «Лас-Пальмасом» в марте 2023-го. После матча Хави называл то решение «серьезной ошибкой».
Было ли ошибкой прерывать дерби? Или все по делу?
Вернувшись, «Атлетико» вытащил ничью – сделали 1:1 в самом конце.
Фото: Gettyimages/Florencia Tan Jun
Вот этот пост тоже как будто бы нам говорит "источник - мнение Генича"
Кто сказал, что жестикуляция Куртуа к болельщикам АТМ первое действие, а не ответное в этом всем??
Кто то реально сомневается, что быдлота на трибунах АТМ не кричала до гола Реала бельгийцу из за ворот сплошные пожелания здоровья ему и его родным? )
Не не это он провоцирует. И Рюдигер там провоцировал чуть дальше в моменте игрока атм. Ну Генич так сказал. Можно пост сделать. )