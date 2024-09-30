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  • Профсоюз полиции Испании об «Атлетико»: «Клуб не хотел, чтобы полиция была на дерби с «Реалом». Некоторые фанаты были с неонацистской символикой, это прискорбно»
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Профсоюз полиции Испании об «Атлетико»: «Клуб не хотел, чтобы полиция была на дерби с «Реалом». Некоторые фанаты были с неонацистской символикой, это прискорбно»

Профсоюз полиции Испании раскритиковал «Атлетико» за организацию дерби.

Вчера клуб принимал «Реал» на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги. Матч, закончившийся со счетом 1:1, был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

Профсоюз полиции Испании (JUPOL) обвинил «Атлетико» в том, что клуб «не позволил национальной полиции вмешаться» в происходящее, а также разрешил присутствие на стадионе ультрас из группы «Атлетико Фронт», некоторые из которых были в капюшонах «с неонацистской символикой».

«На изображениях с игры можно увидеть сотрудников частной охраны, а также капитанов и тренера «Атлетико», но не национальную полицию, потому что «Атлетико» не хотел, чтобы она работала на матче.

Эти изображения обернулись против нас, потому что мы видели этих людей в капюшонах, некоторые из которых даже спустились с трибун, они присутствовали на поле с неонацистской символикой.

Это перешло все границы, и весь мир увидел образ, который напоминает нам о других временах или странах», – заявил представитель профсоюза.

В JUPOL также отметили, что считают присутствие этих людей в капюшонах на матче чем-то «смущающим и прискорбным», добавив, что «ответственность лежит на клубе», поскольку он являются «частным объектом» соревнований, организованных Ла Лигой.

В профсоюзе возлагают ответственность на президента «Атлетико» Энрике Сересо, заявив, что он «долгое время санкционировал и поддерживал эту группу ультрас».

Вместе с тем, как сообщает Marca, Ла Лига не разделяет заявления JUPOL. В организации заявили, что присутствующие на матче убедились, что обеспечение безопасности было образцовым, а между «Атлетико» и национальной полицией было налажено полное сотрудничество.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
происшествия
болельщики
Энрике Сересо
logoКоке
logoТибо Куртуа
Метрополитано
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