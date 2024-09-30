Вальдано о фанатах «Атлетико»: «Барса» и «Реал» справились со своими ультрас, не знаю, в чем тут дело»

Хорхе Вальдано осудил поведение «Атлетико» в отношении ультрас.

Накануне в ходе дерби с «Реалом » (1:1), приостановленного из-за поведения болельщиков на трибунах, капитан «Атлетико» Коке призывал к «благоразумию, чтобы не провоцировать ультрас».

«Было ощущение, что мы в Аргентине. Группы фанатов устраивали шоу, а игроки собирались вести с ними переговоры, придавая им идентичность, которую, я думаю, им не следует давать.

В конце матча Коке сказал, что нужно вести себя умно, но тогда не нужно аплодировать тем, кто спровоцировал этот международный скандал, игнорируя остальную часть стадиона, которая вела себя гораздо более прилично.

Очень трудно совладать с этими вещами, если они выйдут из-под контроля. «Барселона » и «Реал» смогли справиться со своими фанатскими группами. Не знаю, в чем дело с «Атлетико », но у них все еще есть люди, которые портят зрелище на одном из самых привлекательных стадионов Испании на данный момент.

Правда в том, что атмосфера, которой дышит стадион, впечатляет, но тысяча человек могут повлиять на поведение 70 тысяч. Это факт», – заявил экс-игрок «Реала» в эфире Movistar+.