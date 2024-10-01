Пети о «темных искусствах» «Арсенала»: «Сити» делал это годами, «Ливерпуль» и «МЮ» делали так, а «канониров» называли «мягкими». Так что я рад, что они занимаются этим»
После матча «Манчестер Сити» и «Арсенала» в 5-м туре Премьер-лиги (2:2) защитник «горожан» Кайл Уокер, говоря о затяжках времени со стороны лондонцев, заявил: «Я бы назвал это темными искусствами». Его поддержал партнер по команде Мануэль Аканджи. Тренер канониров Микель Артета ответил: «Я был в «Ман Сити» четыре года. У меня есть вся информация, поверьте», намекая, что клуб применял такую же тактику.
– Вашу бывшую команду, «Арсенал», обвинили в использовании «темных искусств». Справедливо?
– Это обычное дело. «Арсенал» годами клеймили как мягкую команду с мягкими игроками. Я тоже видел это, когда играл.
Футболисты и команды все время пытаются использовать темные искусства, так что я совсем не удивлен, и я очень рад, что они («Арсенал») пытаются это делать, потому что «Манчестер Сити» это делал, «Ливерпуль» это делал, «Манчестер Юнайтед» это делал.
Есть так много игроков, которые это делали. Если вы говорите о том, что произошло в матче против «Манчестер Сити», темные искусства, попытки играть с судьей, чтобы попытаться расстроить игроков «Сити» – послушайте, я видел, как «Сити» делал это годами, так что это часть игры.
Так что я не уверен, что это именно «Арсенал» пытается использовать темные искусства, потому что все так делают, – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети.
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