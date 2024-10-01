Пети о «темных искусствах» «Арсенала»: «Сити» делал это годами, «Ливерпуль» и «МЮ» делали так, а «канониров» называли «мягкими». Так что я рад, что они занимаются этим»

Эммануэль Пети высказался о «темных искусствах» топ-клубов АПЛ.

После матча «Манчестер Сити» и «Арсенала» в 5-м туре Премьер-лиги (2:2) защитник «горожан» Кайл Уокер , говоря о затяжках времени со стороны лондонцев, заявил: «Я бы назвал это темными искусствами ». Его поддержал партнер по команде Мануэль Аканджи . Тренер канониров Микель Артета ответил : «Я был в «Ман Сити » четыре года. У меня есть вся информация, поверьте», намекая, что клуб применял такую же тактику.

– Вашу бывшую команду, «Арсенал», обвинили в использовании «темных искусств». Справедливо?

– Это обычное дело. «Арсенал» годами клеймили как мягкую команду с мягкими игроками. Я тоже видел это, когда играл.

Футболисты и команды все время пытаются использовать темные искусства, так что я совсем не удивлен, и я очень рад, что они («Арсенал ») пытаются это делать, потому что «Манчестер Сити» это делал, «Ливерпуль » это делал, «Манчестер Юнайтед » это делал.

Есть так много игроков, которые это делали. Если вы говорите о том, что произошло в матче против «Манчестер Сити», темные искусства, попытки играть с судьей, чтобы попытаться расстроить игроков «Сити» – послушайте, я видел, как «Сити» делал это годами, так что это часть игры.

Так что я не уверен, что это именно «Арсенал» пытается использовать темные искусства, потому что все так делают, – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети .