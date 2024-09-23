Уокер о затяжках времени со стороны «Арсенала»: «Я бы назвал это темными искусствами. Болельщики и игроки «Сити» раздражены, очевидно»
Кайл Уокер назвал затяжку времени со стороны «Арсенала» «темными искусствами».
В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «канонирами» (2:2), забив на 98-й минуте. Весь второй тайм «Арсенал» играл в меньшинстве. Игроки «Ман Сити» выражали недовольство тем, что соперники, по их мнению, тянули время.
«Как футбольный матч, это было великолепное зрелище. Но не во всем, не кое-какие вещи, возможно. Думаю, это [затяжки времени] неотъемлемая часть игры, темные искусства, я бы сказал.
Болельщики и игроки «Ман Сити» раздражены, очевидно. Тренер же «Арсенала» может сказать, что все было как надо», – высказался защитник «горожан».
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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