Гвардиола про «Арсенал»: «Хотите войну? Теперь мы воюем. Понимаю, какой вызов нам бросают»

Пеп Гвардиола отреагировал на слова Габриэла Магальяэса о войне между клубами.

В конце игры форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд бросил мяч в голову защитнику «Арсенала». Бразилец впоследствии назвал провокации нормальным явлением.

«Я бы сказал, что иногда эмоции зашкаливают. Габриэл прекрасно высказался об этом на пресс-конференции после матча: что это война, нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что тут можно сделать?

Так что ладно, если ты провоцируешь меня, то вот он я. Хотите войну? Теперь мы воюем.

Я понимаю тот тип вызова, который бросает «Арсенал », – сказал главный тренер «Манчестер Сити».