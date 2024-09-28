Гвардиола про «Арсенал»: «Хотите войну? Теперь мы воюем. Понимаю, какой вызов нам бросают»
Пеп Гвардиола отреагировал на слова Габриэла Магальяэса о войне между клубами.
В конце игры форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бросил мяч в голову защитнику «Арсенала». Бразилец впоследствии назвал провокации нормальным явлением.
«Я бы сказал, что иногда эмоции зашкаливают. Габриэл прекрасно высказался об этом на пресс-конференции после матча: что это война, нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что тут можно сделать?
Так что ладно, если ты провоцируешь меня, то вот он я. Хотите войну? Теперь мы воюем.
Я понимаю тот тип вызова, который бросает «Арсенал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости