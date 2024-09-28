Артета о наличии «информации» о «Сити»: «Это значит, что мне известно, как усердно они работают. Люблю Пепа, если кто-то хочет испортить эти отношения, я не могу это контролировать»
Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.
После матча 5-го тура АПЛ на «Этихаде» (2:2) Артете сообщили, что игроки «горожан» жаловались на то, что «канониры» использовали «темные искусства», на что он ответил: «Я был там четыре года. У меня есть вся информация, поверьте», намекая, что «Сити» применял такую же тактику.
«Я могу это повторить, я люблю Пепа. Я восхищаюсь им с 10 лет. Я очень уважаю его и благодарен за все, что он делает, и считаю его другом. Когда я говорю, что знаю их, это значит, что я знаю, как усердно они работают. Причина, по которой они так успешны, заключается в том, что они сохраняют этот голод.
Я не могу выразиться яснее. Если кто-то хочет испортить эти отношения, я не могу это контролировать. Для меня спорт заключается в стремлении к победе. У них это есть, даже несмотря на то, что они выиграли больше всех остальных. Надеюсь, это понятно», – сказал Артета.
Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее»
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