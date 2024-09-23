Аканджи об «Арсенале»: «Постоянно ищут драмы, обороняются всей командой, падают на газон. Но мы всегда берем титул, не думаю, что в этом раз будет иначе»
Встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2. «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте.
«Когда мы играем против них, они всегда ищут именно этого – драмы. Жестко играют в единоборствах, обороняются всем составом в штрафной, пытаются забить со стандартных положений.
Не думаю, что в Европе кто-то делает это лучше них. Да, [они мастера темных искусств], но, в конце концов, мы всегда выигрываем титул, и я не думаю, что в этом сезоне будет иначе.
В конце концов, именно этого они и добиваются. Мы должны защищаться, потому что в каждой дуэли и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Игроки падают, чтобы подняться, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошел к вратарю и попросил его лечь на газон и все такое. Мы ничего не можем с этим поделать.
В конце концов, судья должен контролировать подобные ситуации на протяжении всего сезона. Для них это сработало, и если они довольны одним очком, то мы нет – мы пытались заработать больше, но их все устраивает.
Ничего в лиге еще не решено. Нам нужно набрать 99 очков, и, надеюсь, мы сможем взять их все, а дальше посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, как мы сможем сыграть [два матча] за два дня. Но мы должны сделать то, что должны, и быть готовы к середине недели», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Уокер о затяжках времени со стороны «Арсенала»: «Я бы назвал это темными искусствами. Болельщики и игроки «Сити» раздражены, очевидно»
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