Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере на своем участке. Дом хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов

Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере в своем особняке в Чешире стоимостью 5,6 млн фунтов

Полузащитник Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон » на правах аренды из «Манчестер Сити », сообщил, что любит выращивать овощи на придомовой территории.

30-летний англичанин и его спутница Саша Эттвуд проживают в доме стоимостью 5,6 миллиона фунтов в Челфорде, графство Чешир.

В заявлении на получение сертификата законного использования земли или застройки (юридическое доказательство того, что для использования сада не требуется разрешение на планировку – Спортс’‘) от местных органов власти Джек указал, что часть его участка площадью 9,6 акра (38 849 квадратных метров – Спортс’‘) занимают огороды.

«С тех пор, как я приобрел этот дом, мы с семьей наслаждаемся тренировками и уроками гольфа, уроками и матчами по теннису, а также катанием на лодках и рыбалкой на озере. Мы используем лужайки для регулярных встреч с друзьями и для отдыха. Сад используется для выгула нашей собаки, а на огородах мы выращиваем овощи», – говорится в заявлении Грилиша.

Бывший старший садовник особняка, проработавший там 27 лет, поддержал заявку футболиста, как и предыдущий владелец поместья.

The Sun отмечает, что на участке Джека также находятся японский сад, секретный сад, озеро для рыбалки и катания на лодках, теннисный корт и поле для мини-гольфа.