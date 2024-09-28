Артете нравится напряженное соперничество с Пепом и «Ман Сити»: «Это лучше, чем похлопывания по спине со словами: «Молодцы, двигаетесь в правильном направлении»

Микель Артета заявил, что ему нравится напряженное соперничество с «Ман Сити».

«Такая реакция мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении».

Именно поэтому я делаю то, что делаю. Это эмоции, которые я не могу контролировать, но я должен быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно, а реакция кого-то другого – это совсем другое», – сказал тренер «Арсенала ».

Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее»