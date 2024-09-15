Кривцов опроверг конфликт с «Краснодаром»: «У меня хорошие отношения, все окей. Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2»
Никита Кривцов опроверг информацию о своем переводе в «Краснодар-2».
Хавбек «быков» высказался после матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:0), в котором он провел на поле 79 минут.
– Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?
– Как повлияли? Счет на табло – вот насколько они повлияли на меня.
– Понимаете, откуда все это пошло?
– Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» (Кривцов был в нее включен – Спортс), и все.
– Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?
– Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.
– Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?
– Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, все окей. Ничего не слышал об этом, – сказал Кравцов.
Кривцова правда сослали в дубль «Краснодара» после интервью Нобелю?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости