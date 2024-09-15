Кривцов опроверг конфликт с «Краснодаром»: «У меня хорошие отношения, все окей. Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2»

Никита Кривцов опроверг информацию о своем переводе в «Краснодар-2».

Хавбек «быков» высказался после матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:0), в котором он провел на поле 79 минут.

– Насколько сильно повлияли на вас новости за последние двое суток?

– Как повлияли? Счет на табло – вот насколько они повлияли на меня.

– Понимаете, откуда все это пошло?

– Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» (Кривцов был в нее включен – Спортс), и все.

– Что можете сказать человеку, который запустил этот слух?

– Ничего не буду никому говорить. Может, работа такая у человека.

– Правильно понимаю, что никаких конфликтов у вас с руководством или тренером нет?

– Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, все окей. Ничего не слышал об этом, – сказал Кравцов.

Кривцова правда сослали в дубль «Краснодара» после интервью Нобелю?