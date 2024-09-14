Кривцов выйдет в старте на игру с «Ростовом». Гурцкая и Sport24 сообщали о переводе хавбека в «Краснодар-2»

Никита Кривцов примет участие в игре против «Ростова».

Полузащитник выйдет на матч 8-го тура Мир РПЛ в стартовом составе «Краснодара ». Игра начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщал , что 22-летний футболист переведен во вторую команду, а Sport24 уточнял , что причиной послужило интервью Нобелю Арустамяну, которое якобы не было согласовано с «Краснодаром».