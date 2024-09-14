Кривцов выйдет в старте на игру с «Ростовом». Гурцкая и Sport24 сообщали о переводе хавбека в «Краснодар-2»
Никита Кривцов примет участие в игре против «Ростова».
Полузащитник выйдет на матч 8-го тура Мир РПЛ в стартовом составе «Краснодара». Игра начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.
Ранее агент Тимур Гурцкая сообщал, что 22-летний футболист переведен во вторую команду, а Sport24 уточнял, что причиной послужило интервью Нобелю Арустамяну, которое якобы не было согласовано с «Краснодаром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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