Кривцов готовится с основой «Краснодара» к матчу с «Ростовом» (Legalbet)
Никиту Крицова, вероятно, не отправляли в дубль «Краснодара».
По данным Legalbet, 22-летний хавбек с основным составом готовится перед предстоящей игрой с «Ростовом», которая пройдет сегодня, 14 сентября.
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» отправил Кривцова в дубль клуба. Sport24 утверждал, что решение связано с несогласованным с клубом интервью, а футболиста вернут в основу после игры с «Ростовом».
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