Кривцов готовится с основой «Краснодара» к матчу с «Ростовом» (Legalbet)

Никиту Крицова, вероятно, не отправляли в дубль «Краснодара».

По данным Legalbet, 22-летний хавбек с основным составом готовится перед предстоящей игрой с «Ростовом», которая пройдет сегодня, 14 сентября.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар » отправил Кривцова в дубль клуба. Sport24 утверждал , что решение связано с несогласованным с клубом интервью, а футболиста вернут в основу после игры с «Ростовом ».