Тренер «Краснодара» о 2:0 с «Ростовом»: «Тяжелая игра, на встречных курсах, два забили и не пропустили – довольны. Про Кривцова – полная ложь. он никуда не был сослан»

Ассистент главного тренера «Краснодара» высказался о победе над «Ростовом» (2:0).

– Тяжелая игра. Мы понимали, что будет обоюдная игра за преимущество владения. Была задача не дать сопернику легко чувствовать себя на футбольном поле. Всегда можно найти вещи, над которыми можно работать. Была игра на встречных курсах. Два мяча забили и не пропустили – довольны.

– Как оцените судейство?

– Не комментирую.

– Что с Агкацевым?

– Пока не могу сказать. Это к врачам.

– Подсказки от Мусаева были сегодня?

– Не было.

– Что с Черниковым?

– У него заплыл глаз из‑за гематомы. Мы его заменили.

– Была информация о ссылке Кривцова в дубль. Что произошло?

– Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать.

– Почему не было Газинского?

– У него мышечное повреждение.

– Может, Смолова в храм сводить? Почему он не забивает?

– Он опытный футболист. Сегодня не получилось, но он сделал все, чтобы забить. К нему вопросов нет. Уверен, что он забьет, – отметил Артур Оленин.