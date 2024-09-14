Sport24 сообщил, что их информация об отправке Кривцова в «Краснодар-2» и несогласованном интервью оказалась ложной: «Приносим извинения»

Никита Кривцов не был отправлен в «Краснодар-2».

«Информация об отправке футболиста во вторую команду и о несогласованном интервью с клубом оказалось ложной, предоставленной окружением игрока. Никита готовится к игре с «Ростовом » с основным составом.

Приносим свои извинения читателям сайта», – говорится в сообщении Sport24.

Матч «Краснодар » — «Ростов» состоится сегодня. Начало – в 19:00 по московскому времени.