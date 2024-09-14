Sport24 сообщил, что их информация об отправке Кривцова в «Краснодар-2» и несогласованном интервью оказалась ложной: «Приносим извинения»
Никита Кривцов не был отправлен в «Краснодар-2».
«Информация об отправке футболиста во вторую команду и о несогласованном интервью с клубом оказалось ложной, предоставленной окружением игрока. Никита готовится к игре с «Ростовом» с основным составом.
Приносим свои извинения читателям сайта», – говорится в сообщении Sport24.
Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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