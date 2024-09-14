Кривцова правда сослали в дубль «Краснодара» после интервью Нобелю?

Бурление дня.

Выпуск Нобеля Арустамяна о мечтах наших молодых футболистов привел к неожиданным последствиям. Сначала ЦСКА отстранил от тренировок Илью Помазуна – похоже, из-за готовности играть за «Спартак» . А теперь появились слухи об отправке в «Краснодар-2» Никиты Кривцова, который на прошлой неделе играл за сборную России.

Опровергать пришлось самому Нобелю.

Кривцова отправили в дубль за несогласованное с «Краснодаром» интервью – сначала это опроверг Генич

Первым информацию об отстранении выдал агент Тимур Гурцкая . В эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!» он сообщил: «Кривцов едет на игру с «Краснодаром-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю».

Вскоре деталями со ссылкой на знакомый к ситуации источник поделился Sport24: «Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом . Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду».

Но комментатор Константин Генич быстро усомнился в этой информации: «Зная Нобеля, ни за что и никогда не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром». Тем более что в этом же выпуске Кокшаров и Козлов. Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2». Типа, «наказание».

«Никита готовится к матчу с «Ростовом». Затем опровержение выпустил сам Нобель

Журналист в телеграм-канале прокомментировал новости об отстранениях:

«Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах – как и интервью Козлова и Кокшарова . Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией – обязательно это делаем.

Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом» . Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2» для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика.

Что касается истории с Ильей Помазуном.

Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация – тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку».

Впрочем, это дело самого ЦСКА. Допускаю, что такова позиция Марко Николича (бывшего тренера «Партизана») и его отношении к принципиальным соперникам и трансферам между ними. Это внутренние дела клуба. Надеюсь, у Ильи все будет хорошо – он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб».

Извинение Sport24 за ложную информацию

Вскоре сайт Sport24 отказался от своего инсайда:

«Информация об отправке футболиста во вторую команду и о несогласованном интервью с клубом оказалось ложной, предоставленной окружением игрока . Никита готовится к игре с «Ростовом» с основным составом. Приносим извинения читателям сайта».

ЦСКА отстранил Помазуна – похоже, из-за готовности играть за «Спартак». Времени уйти теперь почти нет

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; vk.com/fckrasnodar