Тимур Гурцкая: «Кривцова сослали в «Краснодар-2». Не знаю, из-за чего. Может, что-то отколол по дисциплине»
Тимур Гурцкая сообщил, что хавбек «Краснодара» Никита Кривцов отправлен в дубль.
22-летний футболист 5 сентября сыграл за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
«Кривцов едет на игру с «Краснодар-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — заявил в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
В 8-м туре Мир РПЛ 14 сентября «Краснодар» примет «Ростов».
Опубликовано: Sports
Источник: ютубе-канал «Это футбол, брат!»
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