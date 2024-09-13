Тимур Гурцкая: «Кривцова сослали в «Краснодар-2». Не знаю, из-за чего. Может, что-то отколол по дисциплине»

Тимур Гурцкая сообщил, что хавбек «Краснодара» Никита Кривцов отправлен в дубль.

22-летний футболист 5 сентября сыграл за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

«Кривцов едет на игру с «Краснодар-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — заявил в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

В 8-м туре Мир РПЛ 14 сентября «Краснодар» примет «Ростов».