  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нобель Арустамян: «Интервью с Кривцовым было согласовано на всех этапах, Никиту не отправляли в «Краснодар-2». История Помазуна – дело ЦСКА, он не раз допускал переход в «Спартак»
8

Нобель Арустамян: «Интервью с Кривцовым было согласовано на всех этапах, Никиту не отправляли в «Краснодар-2». История Помазуна – дело ЦСКА, он не раз допускал переход в «Спартак»

Нобель Арустамян отреагировал на информацию об отстранениях игроков за интервью.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был отправлен в дубль «Краснодара» из-за несогласованного интервью Арустамяну – впоследствии информацию опровергли.

Также появилась информация об отстранении Ильи Помазуна от работы с основным составом ЦСКА из-за реплики в интервью о возможном переходе в «Спартак».

«Вчера и сегодня появились новости об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА и о переводе Никиты Кривцова в «Краснодар-2» – и они требуют нашего комментария.

Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах – как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией – обязательно это делаем.

Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2» для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика.

Что касается истории с Ильей Помазуном. Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация – тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку».

Впрочем, это дело самого ЦСКА. Допускаю, что такова позиция Марко Николича (бывшего тренера «Партизана») и его отношение к принципиальным соперникам и трансферам между ними. Это внутренние дела клуба.

Надеюсь, у Ильи все будет хорошо – он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoНобель Арустамян
logoИлья Помазун
logoКраснодар-2
logoМарко Николич
logoНикита Кривцов
logoАлександр Кокшаров
logoДанила Козлов 2005
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
4 минуты назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи», «Милан» примет «Венецию», «Болонья» против «Комо»
64 минуты назадLive
Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев
4932 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» победил «Оренбург», «Краснодар» против «Ростова»
52639 минут назадLive
Онана впервые отбил пенальти в АПЛ – в матче с «Саутгемптоном». Арбитр назначил 11-метровый в ворота «МЮ» после фола Далота на линии штрафной, ВАР подтвердил
1640 минут назадФото
Виллиан Жозе из-за травмы не сыграет с махачкалинским «Динамо». У форварда «Спартака» нет голов и ассистов в 6 матчах
3749 минут назад
Миранчук о переходе в «Атланту»: «Кто-то во Вселенной решил привести меня сюда, похоже. Всегда слушал рэперов из Атланты, и вот теперь я здесь»
2156 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» примет «Хетафе»
20сегодня, 12:00Live
Галактионов про 4:2 с «Оренбургом»: «Локо» показал зубы. По игровым компонентам есть вопросы, но счетом мы довольны»
13сегодня, 11:58
Sport24 сообщил, что их информация об отправке Кривцова в «Краснодар-2» и несогласованном интервью оказалась ложной: «Приносим извинения»
10сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Хоффенхайм» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2сегодня, 07:31
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест». Трент и Диас играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
84 минуты назад
Комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, иначе зачем я ношу крестик? Поражениям «Зенита» и «Динамо» радуюсь с 1996 года»
6 минут назад
Рэшфорд забил за «МЮ» впервые с марта – «Саутгемптону». У де Лигта 1-й гол за клуб
313 минут назад
Мостовой про Батракова: «У нас говорят, что молодой. Молодой – это Ямаль. 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ»
220 минут назад
«Факел» – «Пари НН». Гоцук играет. Онлайн-трансляция
134 минуты назадLive
«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Онана отбил пенальти, де Лигт забил через пару минут, у Рэшфорда тоже гол. Онлайн-трансляция
2546 минут назадLive
Тренер «Оренбурга» Деограсия после 2:4: «Не понравилось увиденное. «Локо» забивал с минимального момента, пропустили два детских мяча – нельзя допускать такого»
2сегодня, 11:50
ЦСКА – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
19сегодня, 11:20
Воспитанники хабаровской академии «Искра» высадили сотню кедров: «Многие леса после антропогенного воздействия деградируют, теряя структуру и видовой состав»
1сегодня, 11:17