Нобель Арустамян: «Интервью с Кривцовым было согласовано на всех этапах, Никиту не отправляли в «Краснодар-2». История Помазуна – дело ЦСКА, он не раз допускал переход в «Спартак»

Нобель Арустамян отреагировал на информацию об отстранениях игроков за интервью.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был отправлен в дубль «Краснодара» из-за несогласованного интервью Арустамяну – впоследствии информацию опровергли .

Также появилась информация об отстранении Ильи Помазуна от работы с основным составом ЦСКА из-за реплики в интервью о возможном переходе в «Спартак».

«Вчера и сегодня появились новости об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА и о переводе Никиты Кривцова в «Краснодар-2» – и они требуют нашего комментария.

Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром » на всех этапах – как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией – обязательно это делаем.

Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2 » для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика.

Что касается истории с Ильей Помазуном. Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация – тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку».

Впрочем, это дело самого ЦСКА. Допускаю, что такова позиция Марко Николича (бывшего тренера «Партизана») и его отношение к принципиальным соперникам и трансферам между ними. Это внутренние дела клуба.

Надеюсь, у Ильи все будет хорошо – он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб», – написал журналист в своем телеграм-канале.