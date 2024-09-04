Каманцев о бане директора «Оренбурга» Андреева: «За слова его бы так не наказали. Наказали за физическое воздействие. Он туда специально пришел и все делал»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Оренбург Дмитрий Андреев Комитет по этике Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев разъяснил, за что наказали спортивного директора «Оренбурга».

Дмитрий Андреев был отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

В протокол матча также было внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

– За слова Андреева бы так не наказали, его наказали за физическое воздействие. Когда игрок совершает нелепую ошибку, его кто‑то понимает? Нет. Мы тоже должны как‑то пожалеть? Есть воздействие – есть наказание, все. Если ты профессионал, тебе просто не надо этого совершать.

– То есть если бы были просто слова, то, вероятнее всего, было бы условное наказание?

– Не уверен, что условное, но оно было бы менее строгим. Все его заслуги и в том решении были учтены. Ну он оказывал воздействие. Зачем он это делал? Эмоции? У меня тоже они есть. Зачем?

Он туда специально пришел и все делал. Несколько раз потом высказался. Наказание по совокупности, – заявил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС.

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