Каманцев о бане директора «Оренбурга» Андреева: «За слова его бы так не наказали. Наказали за физическое воздействие. Он туда специально пришел и все делал»

Павел Каманцев разъяснил, за что наказали спортивного директора «Оренбурга».

Дмитрий Андреев был отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

После матча с « » (2:3) в 5-м туре Мир спортивный директор « » в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

В протокол матча также было внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

– За слова Андреева бы так не наказали, его наказали за физическое воздействие. Когда игрок совершает нелепую ошибку, его кто‑то понимает? Нет. Мы тоже должны как‑то пожалеть? Есть воздействие – есть наказание, все. Если ты профессионал, тебе просто не надо этого совершать.

– То есть если бы были просто слова, то, вероятнее всего, было бы условное наказание?

– Не уверен, что условное, но оно было бы менее строгим. Все его заслуги и в том решении были учтены. Ну он оказывал воздействие. Зачем он это делал? Эмоции? У меня тоже они есть. Зачем?

Он туда специально пришел и все делал. Несколько раз потом высказался. Наказание по совокупности, – заявил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте .

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