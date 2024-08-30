Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации РФС Оренбург Дмитрий Андреев Комитет по этике Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Андреев отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

«Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права.

Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость свои действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным.

Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», – сказал Стукалов.

32 комментария
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Где-то смеется президент Урала Григорий Иванов))

Который много раз публично призывал убивать судей, но Гриша он же свой для РФС?)
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Жестоко. На спорце 3 дня - это ж просто вершина великодушия и мягкосердия.
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Не являюсь поклонником Андреева, но такое наказание является слишком суровым и не соответствующим его деянию.
Пусть по форме его слова звучали грубо, но по сути он сказал правильные вещи. Не заслужил он такой дисквалификации.
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Ответ Дмитрий Агалаков
Не являюсь поклонником Андреева, но такое наказание является слишком суровым и не соответствующим его деянию. Пусть по форме его слова звучали грубо, но по сути он сказал правильные вещи. Не заслужил он такой дисквалификации.
Там суть в попытке физического воздействия. В этом проблема. Из-за этого такое наказание.
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Ответ Oleg A.A.
Где-то смеется президент Урала Григорий Иванов)) Который много раз публично призывал убивать судей, но Гриша он же свой для РФС?)
Уж не говоря о Доне
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Норм
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Ответ Prokuror Prokurorov
ничего правильного в показательном процессе нет. Изменили бы сначала закон, ужесточив нормы. А тут просто делают из мужика козла отпущения, чтобы защитить нежных судеек, которые текут от любой критики, даром, что критика полностью оправдана.
Он пытался поколотить судей так-то. На критику им и так пофиг, это необходимый профессиональный навык
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Агрессоров надо наказывать везде.
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Выглядит как показательная порка.
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Ответ melnik24
Как другие функционеры "не кто надо" или игроки - так "не видели, не слышали" или "да это в воздух сам себе", а тут Хоспади, цирк
цирк - это не видеть разницы между нарушениями.
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Ответ Oleg A.A.
Где-то смеется президент Урала Григорий Иванов)) Который много раз публично призывал убивать судей, но Гриша он же свой для РФС?)
И я. Уровень журналистики спорца-ненормОтивный)))
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Теперь понятно, почему он так усердно извинялся.
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Нормальный ход. С судьями когда разбираться будут, а то накосячат, им в лучшем случае пальчиком погрозят и они дальше продолжают делать свои пакости. Последний эпизод с Карасевым. ЭСК, как не странно большинством голосов признало его действия неверными, и что, он уже назначен на следующий матч и всё, а где наказание? Этот недосудья лишил Динамо пенальти и хоть бы что.
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Где-то тихонько посмеивается Дон))
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Из соседней новости мы узнаём, что украсть дорожный знак в нетрезвом состоянии - карается меньшим наказанием.
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Вот это правильно
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Да Безбородова мало обматерить …..
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Ответ Дмитрий Агалаков
Не являюсь поклонником Андреева, но такое наказание является слишком суровым и не соответствующим его деянию. Пусть по форме его слова звучали грубо, но по сути он сказал правильные вещи. Не заслужил он такой дисквалификации.
Надо было задушить арбитра, вот тогда бы...
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Ответ Дмитрий Агалаков
Не являюсь поклонником Андреева, но такое наказание является слишком суровым и не соответствующим его деянию. Пусть по форме его слова звучали грубо, но по сути он сказал правильные вещи. Не заслужил он такой дисквалификации.
В каком месте он сказал правильные вещи? В том матче судья абсолютно никак на результат не повлиял, даже на спортсе разбирали. Там Оренбургу еще повезло, что второй пенальти в их ворота не дали за удар Малых в лицо Ланговичу.
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С сутью высказываний мне кажется согласятся многие, но форма действительно была чересчур
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А он играл в него?..
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