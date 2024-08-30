Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно
Дмитрий Андреев отстранен от футбола на три года, два из них – условно.
Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.
«Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.
За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права.
Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.
Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость свои действий.
Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным.
Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», – сказал Стукалов.
Который много раз публично призывал убивать судей, но Гриша он же свой для РФС?)
Пусть по форме его слова звучали грубо, но по сути он сказал правильные вещи. Не заслужил он такой дисквалификации.