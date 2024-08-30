Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно

Дмитрий Андреев отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

После матча с « » (2:3) в 5-м туре Мир спортивный директор « » в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

«Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права.

Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость свои действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным.

Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», – сказал Стукалов.