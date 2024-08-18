Директор «Оренбурга» схватил резервного арбитра за руку после матча с «Ростовом». Судьи не могли уйти с поля – Андреев ждал их у тоннеля и агрессивно себя вел

Теги Ростов премьер-лига Россия происшествия судьи Владислав Безбородов Оренбург Дмитрий Андреев видеоповторы Иван Сиденков Футбол

Директор «Оренбурга» проявлял агрессию по отношению к судейской бригаде.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в жесткой форме высказал недовольство работой арбитра Владислава Безбородова после матча с «Ростовом» (2:3)  в 5-м туре Мир РПЛ.

«На 42-й минуте матча спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады.

После окончания матча, спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку [Ивана Сиденкова] и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство. 

Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того, что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», – говорится в протоколе матча.

Директор «Оренбурга» Андреев: «Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», #####. Его бригада, кто сидел на ВАРе, на #####... Уверен, он не приходил и не говорил: «Дайте денег, помогу победить, ## ###»

Директор «Оренбурга» Андреев: «Безбородов и его компания хотели победы «Ростова» больше, чем сам «Ростов»

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46 комментариев
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Если это так, то для директора Оренбурга работа в футболе должна быть окончена
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Хорошо, что по лицу ещё не дал. Неадекват какой-то... мужиком нужно быть и принимать поражения, пускай даже такие обидные, достойно
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Ответ Иван Буренков
Если это так, то для директора Оренбурга работа в футболе должна быть окончена
В спорте обычно работает схема "твори дичь – извиняйся – невиновен!"
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С уходом Гриши Иванова в лучшую лигу мира у него появился достойный преемник в плане быдлячества
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Какой настойчивый спортивный директор у Оренбурга - очень хотел многоматчевый бан :)
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Я внимательно смотрел матч и не нашел ни одной причины так психовать.
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Я как болельщик Оренбурга говорю: уберите калмыка из руководства, он неадекват
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Некоторые из ГАЗпод не справляются со свалившимися на них преимуществами/превосходствами, благами и у них полностью срывает крышу: считают, что им всё дозволено, они всё могут и все им должны...
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Ну до Широкова спортдиректору Оренбурга очень далеко :)
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+6
Судейство было объективным, в сторону Ростова никто не свистел.
Андреев неадекват, гнать таких из футбола.
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Ответ Петрович
Некоторые из ГАЗпод не справляются со свалившимися на них преимуществами/превосходствами, благами и у них полностью срывает крышу: считают, что им всё дозволено, они всё могут и все им должны...
Да, сложно с этим справиться. Яркий пример - Миллер/Роттенберг... Сидите вы тихо, наслаждайтесь преимуществами, но нет же: нужно что бы все знали какие они крутые, как они управляют всем и какие они молодцы. Эти люди вообще в своём мире живут, у них другая реальность. Но, всё когда-нибудь заканчивается и правители всегда менялись, не было в истории ещё постоянного превосходства одной шайки над всеми.
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Ответ counsel
Комментарий скрыт
Если есть претензии к судейству, то нужно обращаться в судейский комитет и т.п., а хватать людей нельзя
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А в чем причина такого неадекватного поведения, ну кроме отсутствия мозгов? Вчера смотрел матч, да, обидное поражение, но поводов для того, чтобы кошмарить судей, не было
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Я не понимаю, что в этом матче такого было? Я игру смотрел, Ростов был сильнее на много. Оренбург забил после ошибок, было ещё парочку хороших контратак, могли ещё забивать и решать все вопросы. Но Ростов был сильнее, это факт. Комличенко должен был хеттрик делать
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Он хотел сделать ему предложение
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Андреев перебрал. Во всех смыслах этого слова.
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Судьи научились и с ВАР решать свои задачи. ЭСК - филькина организация нужна только для оправдания судейских ошибок.
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Прощальная гастроль Андреева состоялась в Ростове
Странно,что не пригласил в раздевалку ребятам в глаза посмотреть
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Судя по тому, сколько на старте чемпионата претензий и недовольства к судьям, безрезультатных обращений команд в ЭСК, арбитров скоро бить начнут.
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он из гопников что ли?
Если он не умеет себя в обществе себя вести и только и может оскорблять всех с чьим мнением не согласен.
ЕМУ НЕТ МЕСТА В ФУТБОЛЕ!
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У нас с одной стороны судьи-кроты, которые творят дичь, а эск их отмазывает, а с другой - вот такие деятели, типа Андреева, Иванова, Газизова, у которых семь бед - один ответ: "судья сломал игру", даже когда к судье ну вообще не придерёшься.
+2
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Андреев - судье: «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, жопа!»
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Что не так в судействе было???
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Андреев Дмитрий Степанович, вам лечиться нужно!
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Может у них другте планы были?)
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Ответ Oleg_MC
мужик как раз таки несправедливость не потерпит а немужик таки как раз затерпит
А в чём не справедливость если не секрет. В том что пропустили только 3? Или в чём.
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Жил в Оренбурге- там это норма
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ну до Широкова спортдиректору Оренбурга очень далеко :)
...епт
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Ответ Док Аксель
Судя по тому, сколько на старте чемпионата претензий и недовольства к судьям, безрезультатных обращений команд в ЭСК, арбитров скоро бить начнут.
так в том же году судьи сказали, что по яйцам даже без красной их можно бить
что-то народ теряется
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Ответ Bartez1986
Знаком с Андреевым давно. Ещё со времен, когда он играл за Тюмень. Адекватнейший был человек, умный. Что с ним случилось - непонятно
видимо судьи покусали его.
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