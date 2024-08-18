Директор «Оренбурга» схватил резервного арбитра за руку после матча с «Ростовом». Судьи не могли уйти с поля – Андреев ждал их у тоннеля и агрессивно себя вел

Директор «Оренбурга» проявлял агрессию по отношению к судейской бригаде.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» в жесткой форме высказал недовольство работой арбитра после матча с « » (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

«На 42-й минуте матча спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады.

После окончания матча, спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку [Ивана Сиденкова] и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство.

Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того, что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», – говорится в протоколе матча.

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