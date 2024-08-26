Карпин о словах директора «Оренбурга» про судей: «Меня бы отстранили матчей на 10, скажи я даже половину. Действия непонятно зачем созданной ЭСК у всех вызывают смех»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Оренбург Дмитрий Андреев Матч ТВ Алексей Рыскин ЭСК РФС Футбол

Валерий Карпин высказался о словах директора «Оренбурга» про судейство.

Напомним, после выездного матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор гостей Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей. Дело Андреева будет рассмотрено Комитетом по этике РФС.

После воскресного матча с «Локомотивом» (2:3) спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал судейство Владимира Москалева, не назначившего пенальти после жесткого стыка между Максимом Осипенко и Жерзино Ньямси после удара защитника «Ростова» по воротам.

– Рыскин прошелся по судейству.

– Был или не было пенальти – скорее был. Судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива». Я не смотрел, но со скамейки показалось, что пенальти был.

Был слышен звук удара, но не знаю, кто кого ударил. Отговорки есть на все, но не хочу про это говорить.

– Рыскин сказал, что все смеются с оправданий ЭСК.

– У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа.

– Согласны с Андреевым?

– Меня бы отстранили игр на 10, если бы я так сказал. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше.

– Хочется пожелать вам удачи, улучшить реализацию.

– Еще хочется, чтобы не дарили 2 гола, так было бы точно получше, – сказал главный тренер «Ростова».

«Кто сидел на ВАРе, кто на #####». Босс «Оренбурга» дал безумное интервью о судействе

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3 комментария
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Этого безумца из Оренбурга надо вообще отстранить от футбола на пару лет за его выходки. Чушь какая-то, что якобы к нему нельзя применить никакое наказание, позор просто.
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Раньше, может, и было смешно. Даже очень и часто. Но когда стало понятно, что это превратилось в систему, остались лишь недоумение и растерянность. Только редкий изумленный смешок напоминает о том, что ещё не вся чепуха была использована для описания ранее очевидных вещей. Так и живем
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