Президент «Урала» о бане Андреева: «Отлучать на год от футбола – сильно строго. Он хороший парень, футболист был, директор, давно работает в «Оренбурге»

Григорий Иванов отреагировал на отстранение Дмитрия Андреева от работы в футболе.

Ранее председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

«У Андреева были эмоции, и 3 года – это, конечно, очень строго. Есть КДК, дальше разберутся, и Андреев, наверное, подаст [апелляцию].

Он хороший парень, хороший футболист был, хороший директор, давно работает в « ». И отлучать его на год от футбола – это сильно строго», – сказал президент « ».

Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно