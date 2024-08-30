Президент «Урала» о бане Андреева: «Отлучать на год от футбола – сильно строго. Он хороший парень, футболист был, директор, давно работает в «Оренбурге»
Григорий Иванов отреагировал на отстранение Дмитрия Андреева от работы в футболе.
Ранее председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.
«У Андреева были эмоции, и 3 года – это, конечно, очень строго. Есть КДК, дальше разберутся, и Андреев, наверное, подаст [апелляцию].
Он хороший парень, хороший футболист был, хороший директор, давно работает в «Оренбурге». И отлучать его на год от футбола – это сильно строго», – сказал президент «Урала».
Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно