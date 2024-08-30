Президент «Урала» о бане Андреева: «Отлучать на год от футбола – сильно строго. Он хороший парень, футболист был, директор, давно работает в «Оренбурге»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Первая лига Урал КДК РФС Григорий Иванов Оренбург Дмитрий Андреев Комитет по этике Футбол

Григорий Иванов отреагировал на отстранение Дмитрия Андреева от работы в футболе.

Ранее председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ  Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

 «У Андреева были эмоции, и 3 года – это, конечно, очень строго. Есть КДК, дальше разберутся, и Андреев, наверное, подаст [апелляцию].

Он хороший парень, хороший футболист был, хороший директор, давно работает в «Оренбурге». И отлучать его на год от футбола – это сильно строго», – сказал президент «Урала».

Директор «Оренбурга» Андреев отстранен от футбола на 3 года за мат и агрессию в адрес судей. 2 из них – условно

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6 комментариев
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очень символично, что попросили комментарий Иванова)
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Андреев выдал то,что многие держат в себе.Узник совести.
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Ответ Rurik Gislasson
Андреев выдал то,что многие держат в себе.Узник совести.
Так давайте легализуем мат. И нет проблем. Раньше это быдло называлось, а теперь узник совести.
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а что он может ещё сказать? сам самотур, каких ещё поискать
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Работу спортивного директора не проконтролируешь, тем более с нашими проходимцами. будет потихоньку продолжать деятельность в течение года.
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