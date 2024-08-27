Вячеслав Колосков высказался о критике президента «Оренбурга» в адрес судей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации, крепко обнял футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды. Суд состоится в феврале 2025 года.

«Я к этой истории отношусь не так, как все. Я сам был в этой шкуре руководителя, мне тоже порой хотелось выругаться матом, когда нас засуживали на международной арене.

И, будучи членом исполкома , высказывал свое мнение внутри организации, не на прессу. Нужно понимать, как, где и кому говорить. Сейчас будет заседание комитета по этике РФС, там работают серьезные люди, разберутся в ситуации.

Вспоминаю случай с Луисом Рубиалесом, который занимал пост президента Королевской футбольной федерации . После финала женского чемпионата мира он поцеловал футболистку своей команды и его выгнали отовсюду. Но никто же не был на его месте, какое здесь преступление увидели люди?

Так и в случае с . Надо разбираться. Да, у всех бывают эмоции, нельзя переходить определенные границы. Но сам факт, что кого‑то он матом обругал, не является преступлением.

А то, что руководитель «Оренбурга» извинился, это хорошо, он молодец. Главное, не делать из этого проблемы. А то журналисты порой раздувают из этого огромную проблему», – заявил почетный президент .

Директор «Оренбурга» извинился за слова про судей: «Недопустимое поведение, я не имел права обращаться с арбитрами в резкой форме, хватать за руку. Делал это не со зла, возобладали эмоции»