Колосков о словах директора «Оренбурга» про судей: «Журналисты раздувают. Вспоминаю Рубиалеса – поцеловал футболистку Испании, его выгнали отовсюду. Какое здесь преступление?»
Вячеслав Колосков высказался о критике президента «Оренбурга» в адрес судей.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Луис Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации, крепко обнял футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал в губы.
Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды. Суд состоится в феврале 2025 года.
«Я к этой истории отношусь не так, как все. Я сам был в этой шкуре руководителя, мне тоже порой хотелось выругаться матом, когда нас засуживали на международной арене.
И, будучи членом исполкома УЕФА, высказывал свое мнение внутри организации, не на прессу. Нужно понимать, как, где и кому говорить. Сейчас будет заседание комитета по этике РФС, там работают серьезные люди, разберутся в ситуации.
Вспоминаю случай с Луисом Рубиалесом, который занимал пост президента Королевской футбольной федерации Испании. После финала женского чемпионата мира он поцеловал футболистку своей команды и его выгнали отовсюду. Но никто же не был на его месте, какое здесь преступление увидели люди?
Так и в случае с Андреевым. Надо разбираться. Да, у всех бывают эмоции, нельзя переходить определенные границы. Но сам факт, что кого‑то он матом обругал, не является преступлением.
А то, что руководитель «Оренбурга» извинился, это хорошо, он молодец. Главное, не делать из этого проблемы. А то журналисты порой раздувают из этого огромную проблему», – заявил почетный президент РФС.
Директор «Оренбурга» извинился за слова про судей: «Недопустимое поведение, я не имел права обращаться с арбитрами в резкой форме, хватать за руку. Делал это не со зла, возобладали эмоции»
как ты тащил спартак в 90-е и деньги пилил с бандосами?))
и там журналисты были виноваты или твоя жадность?