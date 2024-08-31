Босса «Оренбурга» забанили на три года – за тот самый безумный спич о судействе

Справедливо?

Дмитрий Андреев, директор «Оренбурга», отстранен на три года – за мат и агрессию в адрес бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Два из них условно, отмечает ЭСК РФС; также Андреев оштрафован на 300 тысяч рублей.

«Все члены комитета считают, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов. Особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ, – заявление председателя комитета по этике РФС Андрея Стукалова.

Также Андреев выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права. Более того, после матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость своих действий. Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола».

За что Андреева отстранили на три года?

Поводом стало скандальное интервью после матча с «Ростовом» , в котором Андреев в нецензурной форме раскритиковал арбитров во главе с Владиславом Безбородовым – в протокол также внесено его «агрессивное поведение в отношении судей».

Ниже – тот самый трехминутный диалог Андреева с «РБ Спорт».

– Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», ##### (блин).

– Что произошло в подтрибунном помещении? Крики, оры...

– Ну ниче, ##### (блин). Ну невозможно, ##### (блин), 99%, ##### (блин), единоборств спорных судить в одну сторону. Эта победа... Мы со своими ошибками разберемся.

Но вот это все, бригада Безбородова. И вот те, кто сидел на ВАРе, на ##### (хренаре). Где они там сидели, ##### (блин). В моем понимании они больше на ##### (хренаре) сидели.

– Может, письмо Дюкову напишете?

– Слушай, знаешь, если, ##### (блин), стоит задача, ##### (блин), оставить какие-то клубы со стадионами, то пусть, ## ### (на фиг), оставляют их. Вот и все.

Это сто процентов сделает наш футбол, ##### (блин), лучше и конкурентоспособнее. Вот и все.

– Как конкретно можно решить данную проблему?

– Когда, ##### (блин), все соберутся и скажут: «Давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом». Я на сто процентов уверен, что Безбородов не пришел, ##### (блин), и [не] сказал, ##### (блин): «Дайте мне денег, я вам помогу, ## ### (на фиг), победить».

Как, ##### (блин), вот эта резонансная ситуация с «Нижний» – «Махачкала». Вот это все, ##### (блин), все происходит на регулярной основе. Эти судьи продолжают судить. Шафеев, ##### (блин), тогда судил «Крылья» – «Нижний», ###### (сделал) так. Ниче, ##### (блин), и вышел на ВАР, то же самое сделал.

Как мы это победим? Это делает наш футбол лучше? Конкурентоспособнее? Если да, то ### (фиг) с ним. Пусть делают так.

– Газизов высказал предложение для клубов, чтобы создать общественный совет при президенте РФС, в который войдут бывшие футболисты, тренеры – они тоже смогут оценивать действия арбитров.

– От оценки экспертов, людей, которые состоят в комиссии, что поменяется? Я еще раз говорю. «Крылья Советов» – «Нижний», судья Шафеев ##### (блин). Он после этого судил, пока не попал на ВАР. Я на сто процентов уверен, что он ##### (блин) продолжит судить дальше. Но я на сто процентов уверен, что Шафеев не пришел ##### (блин) в Нижний Новгород и не сказал: «Дайте мне денег, я вам помогу спастись».

Андреев извинился – нет, не помогло

Через несколько дней директор «Оренбурга» принес официальные извинения:

«Как вы заметили, после той ситуации я практически на ноль свел общение с прессой. Понимал, что у ваших коллег будут вопросы. Мне не хотелось продолжать развивать негативную историю.

Наверное, мне стоило высказаться раньше, но лучше сделать это поздно, чем никогда. После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Я считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за ребят на поле.

Как один из руководителей клуба «Оренбург», не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать за руку судью. Поверьте, сделал это не со зла.

Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение в микст‑зоне. Не смог сдержать себя. Употребил слова, которые нельзя произносить. Осознаю, что это могли увидеть дети. Подобное поведение меня точно не красит. На протяжении всей футбольной карьеры старался быть примером для окружающих. Всегда уважал судейские решения и принимал их, осознавая, что команда должна быть сильнее соперника, если хочет побеждать.

Хотел бы принести свои искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов-Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности и всем, кого могло задеть мое поведение. Футбол для меня больше чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня – жизнь».

После матча на слова Андреева отреагировал Валерий Карпин: «Меня бы отстранили игр на десять, если бы так сказал. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК – и отстранили игр на десять, если не больше».

Андреева отстранили на три года. Справедливо?

Фото: vk.com/fcorenburg