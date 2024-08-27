Директор «Оренбурга» извинился за слова про судей: «Недопустимое поведение, я не имел права обращаться с арбитрами в резкой форме, хватать за руку. Делал это не со зла, возобладали эмоции»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Дмитрий Андреев Ростов-Арена Дмитрий Ермаков Иван Сиденков Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Директор «Оренбурга» принес извинения за критику судейства.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено его агрессивное поведение в отношении судей. Дело Андреева будет рассмотрено Комитетом по этике РФС.

«Как вы заметили, после той ситуации в Ростове‑на‑Дону я практически на ноль свел общение с прессой, понимал, что у ваших коллег будут вопросы, а мне не хотелось продолжать развивать негативную историю.

Наверное, мне стоило высказаться раньше, но лучше сделать это поздно, чем никогда. После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.

Как один из руководителей клуба «Оренбург», я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.

Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит.

На протяжении всей своей футбольной карьеры я старался быть примером для окружающих, всегда уважал судейские решения, принимал их, осознавая, что команда должна быть сильнее своего соперника, если хочет побеждать.

Сегодня я хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов-Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть мое поведение.

Футбол для меня больше чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня – жизнь, – сказал Дмитрий Андреев.

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12 комментариев
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"Помнишь, я тебя табуреткой по голове? Так вот я не это имел ввиду..."
(команда КВН "Дети лейтенанта Шмидта")
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В искренность его слов веры ноль. Интересно кто на него так жёстко надавил, что аж целую речь сочинил.
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Ну вот и правильно. Тем более по той игре скорее ростовчане могли быть недовольны судейством.
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Возобладали эмоции?? Тогда ему к психиатору и вставать на учет в пнд, он невменяемый
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А штраф, наложенный на ФК Ростов, Андреев тоже оплатит?
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Прям как в детском саду - я больше не буду, хлип-хлип.
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Ответ Potapson
В искренность его слов веры ноль. Интересно кто на него так жёстко надавил, что аж целую речь сочинил.
Вера - в Химкам)
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