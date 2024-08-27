Директор «Оренбурга» извинился за слова про судей: «Недопустимое поведение, я не имел права обращаться с арбитрами в резкой форме, хватать за руку. Делал это не со зла, возобладали эмоции»
Директор «Оренбурга» принес извинения за критику судейства.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено его агрессивное поведение в отношении судей. Дело Андреева будет рассмотрено Комитетом по этике РФС.
«Как вы заметили, после той ситуации в Ростове‑на‑Дону я практически на ноль свел общение с прессой, понимал, что у ваших коллег будут вопросы, а мне не хотелось продолжать развивать негативную историю.
Наверное, мне стоило высказаться раньше, но лучше сделать это поздно, чем никогда. После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.
Как один из руководителей клуба «Оренбург», я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.
Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит.
На протяжении всей своей футбольной карьеры я старался быть примером для окружающих, всегда уважал судейские решения, принимал их, осознавая, что команда должна быть сильнее своего соперника, если хочет побеждать.
Сегодня я хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов-Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть мое поведение.
Футбол для меня больше чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня – жизнь, – сказал Дмитрий Андреев.
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(команда КВН "Дети лейтенанта Шмидта")