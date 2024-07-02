Сестра Роналду Элма о слезах Криштиану: «Это произошло, когда он увидел на экране нашу маму. Не все сводится к футболу, славе и деньгам»

Сестра Криштиану Роналду объяснила, почему ее брат заплакал во время матча.

В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

«Это произошло, когда он увидел на гигантском экране нашу маму, страдающую от боли, которую она испытывала всю жизнь. Вы знаете, что это значит? Вы не знаете... Никто никогда не узнает...

Не все сводится к футболу, славе и деньгам...» – написала в соцсети.

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