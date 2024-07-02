Сестра Роналду Элма о слезах Криштиану: «Это произошло, когда он увидел на экране нашу маму. Не все сводится к футболу, славе и деньгам»
Сестра Криштиану Роналду объяснила, почему ее брат заплакал во время матча.
В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
«Это произошло, когда он увидел на гигантском экране нашу маму, страдающую от боли, которую она испытывала всю жизнь. Вы знаете, что это значит? Вы не знаете... Никто никогда не узнает...
Не все сводится к футболу, славе и деньгам...» – написала Элма Авейру в соцсети.
Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
🤮
Правда во всех интервью рассказывал что просто хотел забить первым.
Какой лютейший зашквар все его эти сёстры. Ну, там вся семейка такая.
Видимо стеб над роналду в СМИ серьёзный, что пришлось давить на самое светлое и ценное в жизни каждого - это МАМА.
Или, может быть, сам Криштиану Роналду тоже как-то приложил руку к тому, чтобы оказаться в таком стрессе?
но ситуация из того видео действительно страшная
Теперь все кто увидит свою маму на стадионе будут рыдать.