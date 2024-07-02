Сестра Роналду Элма о слезах Криштиану: «Это произошло, когда он увидел на экране нашу маму. Не все сводится к футболу, славе и деньгам»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Элма Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду объяснила, почему ее брат заплакал во время матча.

В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить. 

«Это произошло, когда он увидел на гигантском экране нашу маму, страдающую от боли, которую она испытывала всю жизнь. Вы знаете, что это значит? Вы не знаете... Никто никогда не узнает...

Не все сводится к футболу, славе и деньгам...» – написала Элма Авейру в соцсети. 

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду

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86 комментариев
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вы дураки я видел ето видео полностью жалко пацана он кричал мама я тебя люблю я не хочу умирать
+170
-11
+159
Да почему же он не скажет своим сестрам, что их твиты это просто лютый зашквар и позор. Что за бессмысленный пафос? Мать миллиардера наблюдает на стадионе за сыном миллиардером который играет в футбол. «Вы никогда об этом не узнаете»
🤮
+76
-12
+64
Ну вот а то фаны Рона тут рассказывают что он от того что подвел страну заплакал😅
+66
-14
+52
Ответ Олег25
А я почему то подумал, пылинка в глаз попала 😁
Нулинка в графе забитых мячей на турнире
+45
-3
+42
Ответ Большая Злая Жеступаха
вы дураки я видел ето видео полностью жалко пацана он кричал мама я тебя люблю я не хочу умирать
на всю хату
+40
-3
+37
Ответ DanielCarvalho
Да почему же он не скажет своим сестрам, что их твиты это просто лютый зашквар и позор. Что за бессмысленный пафос? Мать миллиардера наблюдает на стадионе за сыном миллиардером который играет в футбол. «Вы никогда об этом не узнаете» 🤮
Потому что Кринж нарцисс и эгоист, и такие твиты ему нравятся. Очевидно же.
+28
-3
+25
в случае Роналду всё сводится к ЧСВ
+23
-3
+20
Ответ Большая Злая Жеступаха
вы дураки я видел ето видео полностью жалко пацана он кричал мама я тебя люблю я не хочу умирать
Мем смешной, а оригинал того видоса страшный
+16
-1
+15
Да да, пендаль не забил и тут от мамы разревелся.
Правда во всех интервью рассказывал что просто хотел забить первым.

Какой лютейший зашквар все его эти сёстры. Ну, там вся семейка такая.
+18
-5
+13
Подождем мою маму... (с)
+9
-1
+8
Что за бред? Молчали бы лучше, зачем маму вообще приплетать сюда...
+8
-2
+6
А я почему то подумал, пылинка в глаз попала 😁
+10
-5
+5
Сказочное семейство.
+7
-2
+5
Ответ che kaif
Ну вот а то фаны Рона тут рассказывают что он от того что подвел страну заплакал😅
Подвёл Родину-мать! )
+6
-1
+5
Авейру : Мама, я не забил.. Мама : Забей, сынок - на всё. Игра ничто - деньги всё.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
+4
0
+4
Ответ Eldzheron
"Мать миллиардера наблюдает на стадионе за сыном миллиардером который играет в футбол. «Вы никогда об этом не узнаете»" Она буквально сказала что не все сводится к деньгам и ты приплетаешь деньги и говоришь про миллиарды. Если у тебя есть миллиарды то тебе плевать на все что происходит в твоей жизни? Или он должен был с улыбкой промахнуться и смотреть на слезы матери? Должен был с улыбкой думать о своих миллиардах, когда подвёл страну? Полностью в своего кумира, но у Месси есть миллиарды на лечение и таблетки то у тебя я не уверен. И писать человеку сверху слово школьница, это просто выдает в тебе жалкого ребенка и не более того. Не важно сколько лет, если голова так и не стала работать.
Тебя Месси как- то персонально обидел? Вроде новость про сестру Роналду и его вчерашние слезы, а тоже умудрился как-то подтянуть аргентинца. Он к зашкварам Ронарлу отношения не имеет, хватит уже )
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Миллиардер плохо ударил ногой по мячику, серьёзный повод пореветь
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Долго про маму придумывали)
Видимо стеб над роналду в СМИ серьёзный, что пришлось давить на самое светлое и ценное в жизни каждого - это МАМА.
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Кампания по отбеливанию кринжа терпит крах. Когда исполнители такие же недалекие как и сам виновный.
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Меня всегда очень умиляло то, как проникновенно богатые и известные люди рассказывают о том, что не всё в жизни сводится к славе и деньгам.
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Больше всего в этой истории улыбнуло информагенство BBC, которое назвало его Промахтиану Пеналду.
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Ответ Большой Сэми
очень смешно(без сарказма) но ситуация из того видео действительно страшная
Что за видео?
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Ответ Asl Ali
Да оставьте уже в покое его . Человек живёт в стрессе , миллионы комментариев, злорадства , хейта и ненависти . Многие бы ваще умом бы тронулись от такого сумасшествия . Эмоции нужно же иногда выплескивать , все мы люди .
Только один вопрос: а кто ему этот стресс организовал? Враги? Интервенты? Адвентисты седьмого дня?

Или, может быть, сам Криштиану Роналду тоже как-то приложил руку к тому, чтобы оказаться в таком стрессе?
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она, я так понимаю, лучше самого Роналду знает, что с ним происходит!😂
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Ответ Большая Злая Жеступаха
вы дураки я видел ето видео полностью жалко пацана он кричал мама я тебя люблю я не хочу умирать
очень смешно(без сарказма)
но ситуация из того видео действительно страшная
+2
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+1
Ответ Иван Алейников
Да даже голубые
Ложь, Романочка и всякие Меренги его обожают
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Маму увидел,господи ты боже мой.Как трогательно.
Теперь все кто увидит свою маму на стадионе будут рыдать.
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Ответ DanielCarvalho
Да почему же он не скажет своим сестрам, что их твиты это просто лютый зашквар и позор. Что за бессмысленный пафос? Мать миллиардера наблюдает на стадионе за сыном миллиардером который играет в футбол. «Вы никогда об этом не узнаете» 🤮
Это типо шутка? Кристина, дающая ровно такие же кринжовые интервью и комментарии скажет своим сестрам что? Очевидно в его ловове его сестры лишь немного менее гениальные ораторы, чем он сам.
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Ответ hellhammers
мне кажется его уже все ненавидят и мужики и бабы
Да даже голубые
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Ответ Shumi-jr
Сказал фанат Месси на ветке Роналду ))) А вас всех как КР персонально обидел ?)))
И что? Какая разница, кто чей фанат? Я спросил у чела, почему он вдруг упомянул Месси, хотя про него в этой новости ни слова.
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