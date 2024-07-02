Журналист Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»

Пирс Морган подчеркнул высокий статус Криштиану Роналду в мире футбола.

сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, хотя 39-летний форвард не реализовал пенальти в дополнительное время матча против . При этом забил в серии одиннадцатиметровых.

«Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший в истории», – написал журналист.

Также Морган со словами «Привет, хейтеры!» выложил совместное фото с Роналду.

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