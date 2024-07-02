Журналист Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»
Пирс Морган подчеркнул высокий статус Криштиану Роналду в мире футбола.
Сборная Португалии сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, хотя 39-летний форвард не реализовал пенальти в дополнительное время матча против Словении. При этом Роналду забил в серии одиннадцатиметровых.
«Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший в истории», – написал журналист.
Также Морган со словами «Привет, хейтеры!» выложил совместное фото с Роналду.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Столько пафоса было и это после 1 ассиста 🤦♂️