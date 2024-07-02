Журналист Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган подчеркнул высокий статус Криштиану Роналду в мире футбола.

Сборная Португалии сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, хотя 39-летний форвард не реализовал пенальти в дополнительное время матча против Словении. При этом Роналду забил в серии одиннадцатиметровых.

«Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший в истории», – написал журналист.

Также Морган со словами «Привет, хейтеры!» выложил совместное фото с Роналду.

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62 комментария
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После такого матча звучит как откровенный троллинг
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Криштиану отбил 3 пенальти?:)
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Дурка
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"Величайший в истории" не забил моментов 5 и пенальти, но Моргану это не важно
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Это был великий сарказм.
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0
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Он рофлит? Его друг буквально провёл один из худших своих матчей в карьере, это мог быть эпохальный обсёр против такой Словении и его вытащил вратарь, а он пишет будто Роналду как в лучшие времена через себя Ювентусу забивает
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Рональду в основное время был абсолютно худшим игроком, а в серии пенальти забил. Может быть тренеру выпускать Рональду исключительно на серии пенальти? 🤔
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Опять Криш затащил в одиночку. Феноменальная игра от гения
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Португалия виграла благодаря ему. Ведь именно он сильнее всех держал кулачки за Кошту
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Ответ Dexter Morgan
Не сомневаюсь. Роналду величайший в истории.
Хорош троллить))
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Ответ morphvirg
Да, странный этот Морган.
Он не странный, он на зарплате
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Ответ Dexter Morgan
Завидуй дальше. Роналду в 1/4.
С чего ты взял, что я завидую?))
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Ответ KiNG_K
5 моментов? У Португалии суммарно было за матч момента 3, если не меньше
А что штрафной и пенальти это не момент?
+9
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С самого начала Евро не сомневаемся, что он даже мяча не забьёт
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Ответ ретроградный меркурий
После такого матча звучит как откровенный троллинг
Может он его реально троллит)
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Я так ржал, когда этот 🤡 плакал 🤣🤣🤣🤣
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Дежурный лизун Криша может и матч не смотрел, тупо на автомате твитнул похвалу🤣
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Ответ Dexter Morgan
Ты хейтишь.
Так а в чем именно хейт?))
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Ответ Отец Абду
Криштиану отбил 3 пенальти?:)
Да, все на Никольскую.
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Оба стоят друг друга 😂
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мармелад в этом матче был пассажиром
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Пирс, не стирай язык заранее.. Ещё придётся им "поработать" после вылета Португалии с Евро.. А-ха-ха-ха.. 🤪🤭😂
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Ответ Muhammad Juraev
Я так ржал, когда этот 🤡 плакал 🤣🤣🤣🤣
У всех адекватных фанатов футбола на душе прямо грело что-то внутри когда смотрели на авейру и видели его слезы стекающие по всему лицу)) хех ох уж капитанишка этот)))
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Ответ Блуждающий странник
Он рофлит? Его друг буквально провёл один из худших своих матчей в карьере, это мог быть эпохальный обсёр против такой Словении и его вытащил вратарь, а он пишет будто Роналду как в лучшие времена через себя Ювентусу забивает
Да, странный этот Морган.
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Ответ Messi GOAT
У всех адекватных фанатов футбола на душе прямо грело что-то внутри когда смотрели на авейру и видели его слезы стекающие по всему лицу)) хех ох уж капитанишка этот)))
Никогда не видел таких неадекватных фанатиков как у фрукта...
Столько пафоса было и это после 1 ассиста 🤦‍♂️
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Ахаха даже комментировать смешно этот бред
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😂😂😂
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Это он про Кошту?
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Это про Кошту?
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Ответ Dexter Morgan
Ты всегда радуешься. Специально.
Так где именно?)) Покажи,где именно)
+2
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+1
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