Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним.

Португалец заплакал в перерыве между экстра-таймами матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 – пен.) после незабитого пенальти.

Волнуетесь из-за того, что это последний чемпионат Европы?

– Без сомнения, это мой последний Евро, конечно. Но я не волнуюсь из-за этого. Меня волнует все, что связано с футболом, страсть, которую я испытываю к игре, энтузиазм, который я вижу у болельщиков, у моей семьи, страсть людей, их теплые чувства ко мне и моим товарищам по сборной. Так что речь не об уходе.

Почему Криштиану нужно делать больше или выигрывать больше? Это не сводится к «одним очком больше, одним меньше». Самое важное на этом пути – это энтузиазм, который у меня еще есть, чтобы быть здесь. 20 лет в сборной, играть, радовать людей, свою семью, детей – это то, что мотивирует меня больше всего», – сказал нападающий сборной Португалии.

Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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132 комментария
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Криш реально дает эмоции на Евро в отличии от остальных унылых инкубаторов. Футбол еще жив благодаря таким легендам как он.
+200
-66
+134
Спустя 4 года. Роналду, играющий в 3-м дивизионе Барбадоса, - я все еще играю на высочайшем уровне и поеду на Евро-2028.
+69
-22
+47
Не знаю почему так, так много негатива здесь на сайте по отношению к Роналду, расстроился аж, почитал комментарии на YouTube, понял, что люди во всем мире поддерживают его в трудной ситуации и шлют свои слова любви ему, несмотря на то, что не забил. Обрадовался, что адекватных людей все же больше.

Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
+72
-30
+42
Ответ jqzn88xn6n
Криш реально дает эмоции на Евро в отличии от остальных унылых инкубаторов. Футбол еще жив благодаря таким легендам как он.
Согласен,смех вообще говорят полезен
+59
-28
+31
Ответ jqzn88xn6n
Криш реально дает эмоции на Евро в отличии от остальных унылых инкубаторов. Футбол еще жив благодаря таким легендам как он.
Благодаря ему мессибои находят занятие, комментировать его на спортс.
+53
-40
+13
«я благодарю бога и себя. Согласен, себя два раза благодарить это слишком»
+17
-5
+12
Ответ ardiles
"я...я...мне.. ко мне...меня... у меня..."
Ему что, про тебя говорить, если у Роналду спрашивают конкретно про него??
+12
-1
+11
Ответ jqzn88xn6n
Криш реально дает эмоции на Евро в отличии от остальных унылых инкубаторов. Футбол еще жив благодаря таким легендам как он.
Эмоции вчера дали вратари. Криш какие эмоции подарил, например вам?
Мне было только стыдно за португальцев, чей капитан расплакался в самый ответственный момент матча.
+37
-27
+10
Ответ Джон Силвер_1116158947
Эмоции вчера дали вратари. Криш какие эмоции подарил, например вам? Мне было только стыдно за португальцев, чей капитан расплакался в самый ответственный момент матча.
Ну так второй день только Рона и обсуждают, это и есть эмоции))
+9
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+5
Роналду говорит заученными фразами из книг про успешный успех.
+6
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+4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Поэтому Сантуша и слили, хотя он единственный с этим передвижным цирком имени одной гимнастки взял какую-то чашку🤓
Усадил и слил Марокко) гений) потом взял другую сборную и провалился с треском (вроде Польшу), там тоже Роналду мешал)
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Меня волнует наличие капитанской повязки у человека, который закатывает истерики каждый раз, когда у него что либо не получается
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Почитал тут комментов по поводу того, что Криш эгоист и жалел вчера он только себя.
Возможно, от части, многие тут и правы, но мне кажется, что его истерика - показательна, потому что он прекрасно понимает, что вчера мог быть его последний матч на крупном турнире.

Реализуй тот момент словенец на 116 минуте, и все.

Да и в серии пенальти Роналду забил на тоненького, там Облак почти вытащил.

Но это всяк лучше, чем смотреть на пресного Мбаппе, которого на поле вообще не видно за весь турнир, безликую Бельгию или тошнотворную Англию.

Жаль только, что по сетке матч Германия - Португалия может быть в 1/2 финала, а так получилась бы шикарная вывеска для финала Евро.

Рон и компания дарит эмоции этому турниру, это нужно ценить
+8
-6
+2
Ответ Олег Петровв
Секта свидетелей пяти пенальти почему-то не может спокойно смотреть на КриРо. Какие-то комплексы у людей. При том,что сами Месси и КриРо друг друга уважают.
Комплексов к проигравшему быть не может.
Месси ни с кем спор не ведёт после 18.12.2022. Он на вершине один и рядом по величию Пеле и Марадона.
На спортс просто троллинг фанатов роналду, не более.
+3
-1
+2
Молодые порты вздохнули с облегчением
+2
0
+2
Роналду заслуживает уважения! Достиг всего. Мог бы наслаждаться жизнью. Но, нет, отпахивает и бьется за свою команду! Я не фанат его, на отдаю уважения ему!
+3
-1
+2
Ответ Олег Петровв
Секта свидетелей пяти пенальти почему-то не может спокойно смотреть на КриРо. Какие-то комплексы у людей. При том,что сами Месси и КриРо друг друга уважают.
Комплексами славятся персофаны фрукта.
+6
-4
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не знаю почему так, так много негатива здесь на сайте по отношению к Роналду, расстроился аж, почитал комментарии на YouTube, понял, что люди во всем мире поддерживают его в трудной ситуации и шлют свои слова любви ему, несмотря на то, что не забил. Обрадовался, что адекватных людей все же больше. Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
Потому что на спортсе огромное количество неадекватных фанатов сканирования поля и соперников прямиком из центрального круга, которые нагоняют траффик в новостях о Роналду.
Всего лишь бизнес.
+7
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+2
Ответ Капибарбер
Обо#раться на весь мир это топ эмоция конечно 👍
Команда вышла в 1/4 Евро - всем бы так обсираться))
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Ответ Momos
Было бы интересно посмотреть на Роналду тренера
если назначат пенальти, будет бить сам)
+1
0
+1
Ответ Человек_Легенда
Почитал тут комментов по поводу того, что Криш эгоист и жалел вчера он только себя. Возможно, от части, многие тут и правы, но мне кажется, что его истерика - показательна, потому что он прекрасно понимает, что вчера мог быть его последний матч на крупном турнире. Реализуй тот момент словенец на 116 минуте, и все. Да и в серии пенальти Роналду забил на тоненького, там Облак почти вытащил. Но это всяк лучше, чем смотреть на пресного Мбаппе, которого на поле вообще не видно за весь турнир, безликую Бельгию или тошнотворную Англию. Жаль только, что по сетке матч Германия - Португалия может быть в 1/2 финала, а так получилась бы шикарная вывеска для финала Евро. Рон и компания дарит эмоции этому турниру, это нужно ценить
А Португалия не пресная как и роналду?
Да и рановато ты оперилась, как бы не пришлось оправдываться после вылета от Франции.
+1
0
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не знаю почему так, так много негатива здесь на сайте по отношению к Роналду, расстроился аж, почитал комментарии на YouTube, понял, что люди во всем мире поддерживают его в трудной ситуации и шлют свои слова любви ему, несмотря на то, что не забил. Обрадовался, что адекватных людей все же больше. Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
Наверно потому что надо вовремя уходить и не мешать своей сборной?
+16
-15
+1
Ответ Человек_Легенда
Почитал тут комментов по поводу того, что Криш эгоист и жалел вчера он только себя. Возможно, от части, многие тут и правы, но мне кажется, что его истерика - показательна, потому что он прекрасно понимает, что вчера мог быть его последний матч на крупном турнире. Реализуй тот момент словенец на 116 минуте, и все. Да и в серии пенальти Роналду забил на тоненького, там Облак почти вытащил. Но это всяк лучше, чем смотреть на пресного Мбаппе, которого на поле вообще не видно за весь турнир, безликую Бельгию или тошнотворную Англию. Жаль только, что по сетке матч Германия - Португалия может быть в 1/2 финала, а так получилась бы шикарная вывеска для финала Евро. Рон и компания дарит эмоции этому турниру, это нужно ценить
А ещё лучше было бы смотреть не на пресную Португалию, где все игроки ищут перед воротами Криштиану.
+2
-1
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Как же меня бесит такое несправедливое отношение футбольных богов к Роналду. Ну почему все так? Ну почему ему не может сопутствовать удача? Как будто на него проклятие навели. Ну вот, что было бы забей он гол с пенальти? Что сложно было залететь? Что сложно было сделать так, чтобы Роналду повезло??? Зачем так издеваться над хорошим и достойным человеком и футболистом??? Надеюсь, что футбольные боги над ним сжалятся. Очень грустно и обидно было смотреть за его стараниями и отвернувшейся удачей. Жалко, что жизнь это не фильм, жалко этого парня, который сам вырвался из бедности и стал великим, хотелось бы для него красивого завершения карьеры, не понимаю, почему нельзя дать ему закончить хорошо, зачем над ним так издеваться? Это очень несправедливо. Надеюсь, что Боги к нему повернутся лицом и подарят свою милость, он заслужил как никто другой.
Даже если б забил этот злосчастный пенальти - тут же бы нашлись писатели про "Пеналду"...Я тоже надеюсь,что футбольные боги всё-таки снизойдут к почти сорокалетней легенде
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Я Яяяяя не волнуюсь
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Ответ Капибарбер
Байден умнее Рональду
Дедушка Бидон про Евро вряд ли слышал
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0
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Ответ tequilagwap
он до 50 лет походу будет якорем сборной португалии. у сантуша хоть яиц хватало посадить его в запас.
Поэтому Сантуша и слили, хотя он единственный с этим передвижным цирком имени одной гимнастки взял какую-то чашку🤓
+3
-2
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не знаю почему так, так много негатива здесь на сайте по отношению к Роналду, расстроился аж, почитал комментарии на YouTube, понял, что люди во всем мире поддерживают его в трудной ситуации и шлют свои слова любви ему, несмотря на то, что не забил. Обрадовался, что адекватных людей все же больше. Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
Так это тут просто будильник ставят фанаты Голлума на новостях про Роналду. Они же просто закомплексованные дети и не более того, очевидно что поддерживающих намного больше, просто тут эти дети моментально приходят на новости о Роналду, ведь заняться особо в их жалкой жизни больше нечем. Больше забавно смотреть как они набегают на каждую новость про Рона. Максимум который они могут это заходить и ставить минусы попутно писала свои жалкие комментарий
+2
-2
0
Ответ Человек_Легенда
Почитал тут комментов по поводу того, что Криш эгоист и жалел вчера он только себя. Возможно, от части, многие тут и правы, но мне кажется, что его истерика - показательна, потому что он прекрасно понимает, что вчера мог быть его последний матч на крупном турнире. Реализуй тот момент словенец на 116 минуте, и все. Да и в серии пенальти Роналду забил на тоненького, там Облак почти вытащил. Но это всяк лучше, чем смотреть на пресного Мбаппе, которого на поле вообще не видно за весь турнир, безликую Бельгию или тошнотворную Англию. Жаль только, что по сетке матч Германия - Португалия может быть в 1/2 финала, а так получилась бы шикарная вывеска для финала Евро. Рон и компания дарит эмоции этому турниру, это нужно ценить
Каждый видит то, что хочет видеть.
0
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0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не знаю почему так, так много негатива здесь на сайте по отношению к Роналду, расстроился аж, почитал комментарии на YouTube, понял, что люди во всем мире поддерживают его в трудной ситуации и шлют свои слова любви ему, несмотря на то, что не забил. Обрадовался, что адекватных людей все же больше. Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
Слишком артистично себя ведёт, плюс свои личные амбиции ставит выше командных, такое впечатление, хотя уже не особо тянет. С другой стороны, а кто из звёзд, находящихся в прайме карьеры, хорош на нынешнем Евро?
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