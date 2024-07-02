Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»
Криштиану Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним.
Португалец заплакал в перерыве между экстра-таймами матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 – пен.) после незабитого пенальти.
– Волнуетесь из-за того, что это последний чемпионат Европы?
– Без сомнения, это мой последний Евро, конечно. Но я не волнуюсь из-за этого. Меня волнует все, что связано с футболом, страсть, которую я испытываю к игре, энтузиазм, который я вижу у болельщиков, у моей семьи, страсть людей, их теплые чувства ко мне и моим товарищам по сборной. Так что речь не об уходе.
Почему Криштиану нужно делать больше или выигрывать больше? Это не сводится к «одним очком больше, одним меньше». Самое важное на этом пути – это энтузиазм, который у меня еще есть, чтобы быть здесь. 20 лет в сборной, играть, радовать людей, свою семью, детей – это то, что мотивирует меня больше всего», – сказал нападающий сборной Португалии.
Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Человек до сих пор горит и хочет побед, голов, это достойно восхищения. Слезы - так бывает, но как меня поразило отношение партнеров к нему, я был так тронут Диего Далотом, как сильно он поддерживал Роналду на поле, Палинья тоже, эти люди верят в него. И если уж вылетать, так всем вместе, как команда, не оставляя в беде одного.
Мне было только стыдно за португальцев, чей капитан расплакался в самый ответственный момент матча.
Возможно, от части, многие тут и правы, но мне кажется, что его истерика - показательна, потому что он прекрасно понимает, что вчера мог быть его последний матч на крупном турнире.
Реализуй тот момент словенец на 116 минуте, и все.
Да и в серии пенальти Роналду забил на тоненького, там Облак почти вытащил.
Но это всяк лучше, чем смотреть на пресного Мбаппе, которого на поле вообще не видно за весь турнир, безликую Бельгию или тошнотворную Англию.
Жаль только, что по сетке матч Германия - Португалия может быть в 1/2 финала, а так получилась бы шикарная вывеска для финала Евро.
Рон и компания дарит эмоции этому турниру, это нужно ценить
Месси ни с кем спор не ведёт после 18.12.2022. Он на вершине один и рядом по величию Пеле и Марадона.
На спортс просто троллинг фанатов роналду, не более.
Всего лишь бизнес.
Да и рановато ты оперилась, как бы не пришлось оправдываться после вылета от Франции.