Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»

Криштиану Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним.

Португалец заплакал в перерыве между экстра-таймами матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 – пен.) после незабитого пенальти.

– Волнуетесь из-за того, что это последний чемпионат Европы?

– Без сомнения, это мой последний Евро, конечно. Но я не волнуюсь из-за этого. Меня волнует все, что связано с футболом, страсть, которую я испытываю к игре, энтузиазм, который я вижу у болельщиков, у моей семьи, страсть людей, их теплые чувства ко мне и моим товарищам по сборной. Так что речь не об уходе.

Почему Криштиану нужно делать больше или выигрывать больше? Это не сводится к «одним очком больше, одним меньше». Самое важное на этом пути – это энтузиазм, который у меня еще есть, чтобы быть здесь. 20 лет в сборной, играть, радовать людей, свою семью, детей – это то, что мотивирует меня больше всего», – сказал нападающий сборной .

Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

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