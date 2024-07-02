ВВС назвала Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого 11-метрового Словении. Терри ответил: «ВВС, это позор!»

ВВС назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после его незабитого пенальти.

Британский вещатель использовал выражение «Misstiano Penaldo» (miss – промах по-английски) после того, как форвард сборной не реализовал 11-метровый в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.).

отреагировал на критику в адрес Роналду.

«ВВС, это позор!» – написал бывший игрок «Челси» и сборной Англии в соцсетях.

В серии послематчевых 11-метровых против Словении Роналду реализовал свой удар.

Изображение: standard.co.uk

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?