ВВС назвала Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого 11-метрового Словении. Терри ответил: «ВВС, это позор!»

Теги Криштиану Роналду Джон Терри Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 соцсети Футбол

ВВС назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после его незабитого пенальти.

Британский вещатель использовал выражение «Misstiano Penaldo» (miss – промах по-английски) после того, как форвард сборной Португалии не реализовал 11-метровый в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.).

Джон Терри отреагировал на критику в адрес Роналду.

«ВВС, это позор!» – написал бывший игрок «Челси» и сборной Англии в соцсетях.

В серии послематчевых 11-метровых против Словении Роналду реализовал свой удар.

Изображение: standard.co.uk

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63 комментария
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Юмор уровня школоты для такого рода издания.
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Тут такое кучу плюсов собирает, чем ВВС хуже
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Ответ yah0o
Юмор уровня школоты для такого рода издания.
В каждом даже популярном медиа есть свой тимурка журавель
+40
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Ну в целом труды дали свои плоды - Ригоберку с Климовым взяли на ВВС.

Кто хочет, тот добьется!
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Не англичанам шутить про пенальти. Терри аж поймал московские флешбеки.
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Ответ AprasidzE
Не англичанам шутить про пенальти. Терри аж поймал московские флешбеки.
Как раз таки англичанам и шутить, уж они то знают толк в неудачных сериях пенальти.
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Даже Смолов промахивался.
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Помнится Роналду 2 раза по серии пенальти выбивал англичан из крупных турниров, видать комплексы остались с тех пор)
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Криштиану и так переживает, плачет, а они смеются. Просто мусорный бак вместо сердца.)
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сАУТгейт.
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Какие же британцы остроумные
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Видимо в Британии всерьез стали анализировать комментарии со спортца
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18 и 20 лет прошло, до сих пор одно место не зажило англичан )))
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Ответ yah0o
Юмор уровня школоты для такого рода издания.
Уровень спортса......
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Когда СМИ и школьники одного уровня.
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Всё правильно 😁 ещё было угарно смотреть как эта плаксивая девка постоянно бьёт штрафные и промахивается
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Британцы уже сами забыли, как до 2018 года, не одной серии пенальти на ЧМ не выигрывали?
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Дебилы
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Английские СМИ шутят про пенальти? Серьёзно?
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Он же попал в створ когда пенальти бил
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Не люблю рона со всеми скиллами его характера, но я не сми. Кто-то там на бибиси не умеет шутить. Бывает, пенальти не забивают, это игра
+3
0
+3
Kerzakoved? Cristakoved?)
+2
0
+2
Для кринжа7 позориться порядке вещей 🤣 Португалия вышло в 1/4 финала, но кринжа7 не забил, для него лучше был бы если бы всё наоборот, то есть он забил, а Португалия вылетел 👍➕🤣🤣
+12
-10
+2
Ахахахаахахахахааха
+4
-3
+1
Сами неимоверным чудом отлетели от Словакии , хорошо посмеемся когда Саутгейта Швейцарцы раскатают
+1
0
+1
Ответ Tazemyrat Tolayew
Для кринжа7 позориться порядке вещей 🤣 Португалия вышло в 1/4 финала, но кринжа7 не забил, для него лучше был бы если бы всё наоборот, то есть он забил, а Португалия вылетел 👍➕🤣🤣
Кринжа 7? По ходу ты тоже с ВВС
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Искромётный Британский юмор!
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От Big Black Cocks другого и не ждали…
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Ответ Tazemyrat Tolayew
Для кринжа7 позориться порядке вещей 🤣 Португалия вышло в 1/4 финала, но кринжа7 не забил, для него лучше был бы если бы всё наоборот, то есть он забил, а Португалия вылетел 👍➕🤣🤣
В сырном сделай две.
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Ответ grauda
Какой Терри правильный! Интересно где оно было когда он шпилил жену одноклубника?
Сучка не захочет, кобелёк не вскочет.
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