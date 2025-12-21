У Шешко нет голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и Словению. Форвард, купленный за 76,5+8,5 млн евро, не забивает с начала октября
Беньямин Шешко не забивает более двух месяцев.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не забивает с начала октября.
Словенец был заменен на 73-й минуте матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы», не отметившись результативными действиями.
Последний раз Шешко забивал 4 октября в матче против «Сандерленда» (2:0). С тех пор у форварда не было голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и сборную Словении.
Всего в нынешнем сезоне у Шешко 2 гола и голевая передача в 18 матчах за клуб и сборную. Статистику форварда, купленного у «РБ Лейпциг» за 76,5+8,5 млн евро, можно найти здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41959 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости