  • У Шешко нет голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и Словению. Форвард, купленный за 76,5+8,5 млн евро, не забивает с начала октября
Беньямин Шешко не забивает более двух месяцев.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не забивает с начала октября.

Словенец был заменен на 73-й минуте матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы», не отметившись результативными действиями.

Последний раз Шешко забивал 4 октября в матче против «Сандерленда» (2:0). С тех пор у форварда не было голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и сборную Словении.

Всего в нынешнем сезоне у Шешко 2 гола и голевая передача в 18 матчах за клуб и сборную. Статистику форварда, купленного у «РБ Лейпциг» за 76,5+8,5 млн евро, можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
