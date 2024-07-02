У Роналду худшая реализация на Евро по xG. Лукаку – 2-й, Хавертц – 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн – в топ-10
Криштиану Роналду показывает худшую реализацию моментов на Евро-2024.
Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов).
Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 2,9 ожидаемых голов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-2,9 xG);
2. Ромелу Лукаку (-2,3);
3. Кай Хавертц (-2);
4. Ламин Ямаль (-1,8);
5. Александар Митрович (-1,8);
6. Антуан Гризманн (-1,6);
7. Килиан Мбаппе (-1,5);
8. Анте Будимир (-1,4);
9. Расмус Хейлунд (-1,4);
10. Бруно Петкович (-1,3).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
<<Самый опекаемый игрок всех времен>>. Это что-то из разряда гениальной дуги.
<<Лучший в мире по стягиванию защитников, делает пространство для партнёров, новая роль, старался, хотел, был близок...>> - стало модно писать в комментах, находя всё более изощрённые отмазки.
В свои 40 лет, молодец, лидер команды - зачем? Неужели просто нельзя признать что он уже не тянет?
все эти комменты и статьи на спортсе с подобными заголовками выглядит жалко.
А ещё мне нравится новая мантра кринжефанов - "на этом евро никто не блещет" значит этим можно оправдывать провплы Роналду.
Посмотрим как будет к концу турнира, если условный победитель, так и доползёт до победы, то это будет очень унылый чемпионат Европы.
Роналдо, как и всем остальным удачи, чтобы было больше забитых и матчи стали более яркими.
Да, никто не блещет.
Но лично Лукаку при это "не блистал" в квадрате.
А лично Криш - "не блещет" в кубе, или в третьей степени.
Но его персофаны его всё равно хвалят и оправдывают. Смешно читать их комменты.
Из очень опасных моментов помнится первый матч Португалии, где Роналду выйдя 1 на 1, тупо влупил мяч во вратаря.
В общем у него 4 упущенных голевых моментов. Больше только у Хаверца (5) и Лукаку (6).
Ну, вчера у техничных португальцев поголовно мяч отскакивал как от Березуцких. Может и газон своё дело сделал, ибо он не может быть в таком состоянии на таком турнире, но момент техники тоже играет роль.
Почти вся опасность словенцев была после технического брака игроков Португалии.