У Роналду худшая реализация на Евро по xG. Лукаку – 2-й, Хавертц – 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн – в топ-10

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Криштиану Роналду показывает худшую реализацию моментов на Евро-2024.

Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов).

Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 2,9 ожидаемых голов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-2,9 xG);

2. Ромелу Лукаку (-2,3);

3. Кай Хавертц (-2);

4. Ламин Ямаль (-1,8);

5. Александар Митрович (-1,8);

6. Антуан Гризманн (-1,6);

7. Килиан Мбаппе (-1,5);

8. Анте Будимир (-1,4);

9. Расмус Хейлунд (-1,4);

10. Бруно Петкович (-1,3).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

122 комментария
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ну откровенно говоря - на Евро вообще никто не блещет, никто из звезд не показывает ультрасилу
+125
-21
+104
Ответ rusik krasav4ik
ну откровенно говоря - на Евро вообще никто не блещет, никто из звезд не показывает ультрасилу
Есть один парень, автогол, вот он сияет) но у него и матчей побольше, чем у остальных
+85
-6
+79
когда Роналду промахивается с пенальти и плачет, все говорят, что это сильная психика, менталка, не сломался и смог забить в серии пенальти, 😄 и даже подошёл первым.
<<Самый опекаемый игрок всех времен>>. Это что-то из разряда гениальной дуги.
<<Лучший в мире по стягиванию защитников, делает пространство для партнёров, новая роль, старался, хотел, был близок...>> - стало модно писать в комментах, находя всё более изощрённые отмазки.
В свои 40 лет, молодец, лидер команды - зачем? Неужели просто нельзя признать что он уже не тянет?
все эти комменты и статьи на спортсе с подобными заголовками выглядит жалко.
А ещё мне нравится новая мантра кринжефанов - "на этом евро никто не блещет" значит этим можно оправдывать провплы Роналду.
+108
-34
+74
В реальности все очень плохи в реализации, все сборные еле еле забивают 1 гол за игру, ну кроме легендарного автогола, он штампует стабильно голы.

Посмотрим как будет к концу турнира, если условный победитель, так и доползёт до победы, то это будет очень унылый чемпионат Европы.

Роналдо, как и всем остальным удачи, чтобы было больше забитых и матчи стали более яркими.
+38
-4
+34
Я не гонюсь за рекордами, это они гонятся за мной! (с)
+28
-5
+23
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
И как это оправдывает хреновую реализацию Роналду? К тому же на данный момент, Месси вдвое меньше матчей на Копе сыграл.
+17
-2
+15
А у него убойные моменты были не забитые? Я смотрел только последние две игры Португалии, и в этих матчах не припомню явных голевых моментов от него. Мне кажется XG 2.9 это просто накопительный эффект от большого количества ударов с небольшим весом (+ незабитый пенальти)
+27
-13
+14
Что скажете теперь, хейтеры? Криш снова на первом месте!
+15
-1
+14
Ответ Aleksey Yashin
Лучший среди худших
Выходит что худший среди худших
+13
0
+13
Ответ Max Maximus
Роналду в возрасте Лукаку (31 год) был лучшим бомбардиром (16 голов) ЛЧ 2016 А также оформлял 3+3 на ЧЕ и выигрывал турнир И как результат получал Золотой Мяч Пожалуй сравнивать 31-летнего лба, которому ещё 3-4 года бы играть на топ-уровне с 40-летним - бред
Может этому 40-летнему лбу тогда не нужно играть в основе, бить все штрафные(которые он вообще не умеет бить). И вообще, как возраст влияет на реализацию? Одно дело, когда он просто-напросто ходит пешком и не прессингует, но как возраст мешает попасть в ворота? Это единственное, что он умел делать на топ-уровне. И убрать его нельзя... Потом уберут тренера.
+13
-1
+12
Лучший среди худших
+9
-2
+7
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Месси 2 матча провёл на Копе, Рональду сыграл 2.7 матча + у Месси группа сложнее согласно рейтингу ФИФА
+9
-2
+7
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Не будем, конечно, уточнять, при чём тут Месси, но окей. 0+1 в двух матчах против Канады и Чили. У Криштиану 0+1 в четырёх матчах против Чехии, Турции, Грузии и Словении. Какие выводы нужно сделать из этого "наблюдения"? Никаких?
+7
-1
+6
Ответ Max Maximus
Роналду в возрасте Лукаку (31 год) был лучшим бомбардиром (16 голов) ЛЧ 2016 А также оформлял 3+3 на ЧЕ и выигрывал турнир И как результат получал Золотой Мяч Пожалуй сравнивать 31-летнего лба, которому ещё 3-4 года бы играть на топ-уровне с 40-летним - бред
Пусть в турнир ветеранов идет, будут сравнивать с ровесниками
+10
-5
+5
Ответ Max Maximus
Роналду в возрасте Лукаку (31 год) был лучшим бомбардиром (16 голов) ЛЧ 2016 А также оформлял 3+3 на ЧЕ и выигрывал турнир И как результат получал Золотой Мяч Пожалуй сравнивать 31-летнего лба, которому ещё 3-4 года бы играть на топ-уровне с 40-летним - бред
Со сравнением Лукаку и Криштиану попали в самую точку: вот с игроками такого уровня и надо его сравнивать, не с GOAT.
+18
-14
+4
Балласт Клубничка. Зря тока Сантуша выгнал из Клуба. Тот бы нашел АляЭдер норм игрока.
+5
-2
+3
Не понимаю логику тех, кто пишет, в духе "вообще-то никто не блещет, поэтому что уж там... не будем никого ни в чём обвинять".
Да, никто не блещет.

Но лично Лукаку при это "не блистал" в квадрате.
А лично Криш - "не блещет" в кубе, или в третьей степени.

Но его персофаны его всё равно хвалят и оправдывают. Смешно читать их комменты.
+3
0
+3
А король то не настоящий.
+4
-1
+3
Ответ R902
В реальности все очень плохи в реализации, все сборные еле еле забивают 1 гол за игру, ну кроме легендарного автогола, он штампует стабильно голы. Посмотрим как будет к концу турнира, если условный победитель, так и доползёт до победы, то это будет очень унылый чемпионат Европы. Роналдо, как и всем остальным удачи, чтобы было больше забитых и матчи стали более яркими.
Вот раньше Евро был праздником футбола, уровень команд сумасшедший и темп игры И так далее, после него смотреть ЧМ было тяжело, но сейчас вспоминаешь последний ЧМ и этот Евро))), небо и земля, хотя в 2021 турнир вышел бодрый, просто сказать что из-за лишних команд уже не получится. Уровень еврофутбола в целом просел.
+4
-1
+3
Абсолютно непонятен такой кредит доверия к Хаверцу
+3
0
+3
Ответ rusik krasav4ik
ну откровенно говоря - на Евро вообще никто не блещет, никто из звезд не показывает ультрасилу
А как же обожаемый сливочными Биллингем? Аа это же не ветка про номинантов на ЗМ)
+5
-3
+2
Ответ Blaumerc
когда Роналду промахивается с пенальти и плачет, все говорят, что это сильная психика, менталка, не сломался и смог забить в серии пенальти, 😄 и даже подошёл первым. <<Самый опекаемый игрок всех времен>>. Это что-то из разряда гениальной дуги. <<Лучший в мире по стягиванию защитников, делает пространство для партнёров, новая роль, старался, хотел, был близок...>> - стало модно писать в комментах, находя всё более изощрённые отмазки. В свои 40 лет, молодец, лидер команды - зачем? Неужели просто нельзя признать что он уже не тянет? все эти комменты и статьи на спортсе с подобными заголовками выглядит жалко. А ещё мне нравится новая мантра кринжефанов - "на этом евро никто не блещет" значит этим можно оправдывать провплы Роналду.
Да потому что Роналду в любом состоянии интерес поднимает: вон сколько новостей вы прочитали, прокомментировали, а сам чемпионат жутко скучный сам по себе, так что дальше Роналду обсуждайте)
+4
-2
+2
Ответ krealpmoney
А у него убойные моменты были не забитые? Я смотрел только последние две игры Португалии, и в этих матчах не припомню явных голевых моментов от него. Мне кажется XG 2.9 это просто накопительный эффект от большого количества ударов с небольшим весом (+ незабитый пенальти)
За пенку дают 0.79 xG. Если даже вычесть это, Роналду 2й среди худших. Это не сильно красит картину. И почему же не считать xG пенальти, которая могла бы стать решающей?
Из очень опасных моментов помнится первый матч Португалии, где Роналду выйдя 1 на 1, тупо влупил мяч во вратаря.
В общем у него 4 упущенных голевых моментов. Больше только у Хаверца (5) и Лукаку (6).
+2
0
+2
Ответ Фан Рубина
Вот что бывает, когда распиаренные "звёзды", набивающие статистику на плюшевых днищах за счёт игры в клубах-мешках, встречают реальное сопротивление на поле.
О том, что "клубы-мешки" играют не только с днищами, но и другими топами, где "реального сопротивления" хоть телегами вывози и именно эти матчи сделали их звёздами, ты, конечно, предпочитаешь на вспоминать. Как удобно.
+2
0
+2
Ответ krealpmoney
А у него убойные моменты были не забитые? Я смотрел только последние две игры Португалии, и в этих матчах не припомню явных голевых моментов от него. Мне кажется XG 2.9 это просто накопительный эффект от большого количества ударов с небольшим весом (+ незабитый пенальти)
С турками был хороший момент, плюс пенальти и вчерашний удар Облаку в руки, когда мяч слегка дальше от себя отпустил.
Ну, вчера у техничных португальцев поголовно мяч отскакивал как от Березуцких. Может и газон своё дело сделал, ибо он не может быть в таком состоянии на таком турнире, но момент техники тоже играет роль.
Почти вся опасность словенцев была после технического брака игроков Португалии.
+6
-4
+2
Ответ Knife707
Как считать реализацию от нуля голов? Чисто математически.
Возле циферки xG ставишь минус, получается Роналду
+4
-3
+1
Ну за все матчи явных голевых моментов у Роналду немного. Вот вчера было 2: пенальти и выход на ударную позицию в штрафной, когда Жота отдал ему пас. Раньше конечно Рон такие пачками клал, но возраст, естественно, берет свое.
+2
-1
+1
Просто лучший, Месси бы в топ-10 не вошёл 💪🐐
+4
-3
+1
ну этот xG повысился собственно из-за не забитого пенальти, а так у него не шибко то много и моментов в этих играх было чтобы условно "пороть", тот же Лукаку впереди планеты в сей
+2
-1
+1
У него всегда реализация была не ахти, у него больше голов за счёт того, что он больше всех лупит по воротам и за больших количеств игр, а в процентном соотношении он на уровне Тимо Вернера
+4
-3
+1
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