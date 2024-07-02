У Роналду худшая реализация на Евро по xG. Лукаку – 2-й, Хавертц – 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн – в топ-10

Криштиану Роналду показывает худшую реализацию моментов на Евро-2024.

Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов).

Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 2,9 ожидаемых голов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. (-2,9 xG);

2. (-2,3);

3. (-2);

4. Ламин Ямаль (-1,8);

5. Александар Митрович (-1,8);

6. (-1,6);

7. (-1,5);

8. Анте Будимир (-1,4);

9. Расмус Хейлунд (-1,4);

10. Бруно Петкович (-1,3).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?