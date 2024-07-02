Конор о слезах Роналду и незабитом пенальти Словении: «Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!»

Конор Макгрегор назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.

Бывший чемпион UFC выразил мнение после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.), в котором Роналду сначала не забил пенальти в дополнительное время, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!

Благослови тебя Бог, брат! Прошлое – это слава! Настоящее – это история!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

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