Конор о слезах Роналду и незабитом пенальти Словении: «Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу UFC Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Конор Макгрегор Футбол

Конор Макгрегор назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.

Бывший чемпион UFC выразил мнение после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.), в котором Роналду сначала не забил пенальти в дополнительное время, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!

Благослови тебя Бог, брат! Прошлое – это слава! Настоящее – это история!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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84 комментария
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При всей симпатии к нему, и к тому что он знаковый тип, но плакать когда еще игра не закончилась - это чистая шляпа
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Конор: "Я плакал вместе с тобой"!
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Конечно соревнуется самим собой,если до Месси не дотягиваешь..
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Очень много внимание сегодня этому нарциссу. Почти Половина новостей с ним
+32
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+15
Два клоуна страдающих нарциссизмом
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Эти все сейчас с тобой в одной комнате?
+10
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Ответ Razi Kazzi
При всей симпатии к нему, и к тому что он знаковый тип, но плакать когда еще игра не закончилась - это чистая шляпа
Сейчас набегут фанаты Криша и начнут доказывать, что это и есть настоящие эмоции, а всё остальное на Евро - шлак
+32
-24
+8
Роналду подвел команду не потому что пенку промазал а потому что морально сломался после этого.. там на перерыве партнеры успокаивали его вместо того чтоб подготовится на второй тайм, в итоге португалы уже морально не вывозили и следствие этого словенцы несколько раз опасно пошли в атаку и даже был выход 1 на 1, хотя за 105 минут до этого даже толком не подходили к воротам. счет был ничейный а Рон сломался.. хорошо что Кошта поймал кураж и словенцы бить не умели, в противном случае Роналду ушел бы из сборной с позором. даже сейчас в португалии люди делятся на 50 на 50 когда дело касается должен ли быть Рон в сборной, а после такого вылета люди уже отправили бы на пенсию.
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Надо было добавить, что лучшего футболиста никогда и в жисть не будет, и что футбол после Роналду в принципе можно закрывать!
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Показушник вонючий. Все на публику: мимика, жесты, слезы детские, позы дурацкие перед штрафными ударами. Дал бы пробить хоть один удар Бруну или Канселу - был бы толк
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Ответ Георгий Юдин
Комментарий удален пользователем
сам понял что написал?
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Моргана не хватало, еще подтянулся ирландский алкаш.
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Ответ Птюч
Не завидуй, сань. Они успешные люди.
Одно другого не отменяет. Два успешных и богатых, клоуна, страдающих нарциссизмом.
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что ни говори , а яйца у Роналду есть, После всех истерик и трагедий выйти и первым забить в серии. Я думал,он вообще, в послематчевой серии не будет бить пенальти или бить 4м или 5м. А тут забил,да ещё и после сейва кипера,команда повела в серии.
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Ответ Razi Kazzi
При всей симпатии к нему, и к тому что он знаковый тип, но плакать когда еще игра не закончилась - это чистая шляпа
Помнится, как фанаты рунальды издевались над слезами Лео после проигранного финала КА, а тут называют героизмом истерику после запоротой пенки в 1/8 против Словении🤓
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Ответ Антон Фалафель
Морган настрочил через аккаунт Макгрегора???
Роналду скорее всего попросил Конора что нибудь написать)
Впервые что ли.
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Ответ Personology Center
"Прошлое – это слава! Настоящее – это история!" А будущее – это что-то типа Мостового.
Сочувствую брат тебе! И много били?
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Ответ Гриша
Месси ничего не стоит без Барселоны и партнёров! Все его будут помнить как обладателя левых золотых мечей!
Кто всё? Душевнобольные?)
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Кому всем?
Душевно больным?)
Есть более великие и успешные чем роналду.
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Ответ Дядя ТУРА
Месси плачет как мужчина, Роналду как девушка
Красава, приплел)
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Ответ Геннадий Тимченко
Пеший переплюнул Рона, пробежав с выпученными глазами 50 метров, чем безмерно удивил своего тренера и усугубил травму - вот истинный претендент на ЗМ... И это он ещё не нападал на тренерский штаб соперников в финальной части копы☝🏻
Не понятно, причём тут хозяин нашего Реала, но всё же он за пару матчей на создавал больше, чем чемоданная ручка под номером 7 за 4 матча
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Везет гелевым, живут в своем мире. Там наверное хорошо.
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Такое мало кому очевидно!)
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Среди кого нет? Месси король,а он вечно второй.
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Засрал пенальти, заплакал -> величайший футболист.
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плакса Рон пришёл к врачу и сказал психолог* плакать надо по мужски...а не как ребёнок*
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Плакал бы Неймар захейтили бы.а тут Великий. Могучий
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Я не его хейтер. Не был им.
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Так глубоко Роналду ещё никто не лизал))
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Ответ marchellinos
Очень много внимание сегодня этому нарциссу. Почти Половина новостей с ним
Так у него вся карьера на этом построена. Каждый чих ради пиара и им же раздувается🤓
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