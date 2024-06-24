Глушенков в «Зените» будет получать порядка 1,4 млн долларов в год («Р-Спорт»)
Названа зарплата Максима Глушенкова в «Зените».
Ранее Иван Карпов сообщал, что 24-летний хавбек после перехода из «Локомотива» будет получать 240 млн рублей (2,5 млн евро или 2,7 млн долларов) за сезон.
Однако зарплата Глушенкова в «Зените» составит порядка 1,4 млн долларов в год (131 млн рублей), сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.
«Сумма трансфера Глушенкова – около 600 млн рублей. Зарплата игрока за сезон – порядка 1,4 млн долларов», – сказал собеседник агентства.
О сумме в 600 млн рублей сообщал и Карпов.
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Никогда такого не было.
Шок.
Все поздравили Глушенкова с миллиардом.
А теперь ему только 600 миллионов.
Экономия, машину,квартиру большую не купить. Кушать из пятерочки. Одеваться с рынка.
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Вот Глушенков простофиля, Ерохин и Бакаев играют за 1.8 млн, а он идет на 1.4, да?