Глушенков в «Зените» будет получать порядка 1,4 млн долларов в год («Р-Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Р-Спорт Максим Глушенков деньги Футбол

Названа зарплата Максима Глушенкова в «Зените».

Ранее Иван Карпов сообщал, что 24-летний хавбек после перехода из «Локомотива» будет получать 240 млн рублей (2,5 млн евро или 2,7 млн долларов) за сезон.

Однако зарплата Глушенкова в «Зените» составит порядка 1,4 млн долларов в год (131 млн рублей), сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.

«Сумма трансфера Глушенкова – около 600 млн рублей. Зарплата игрока за сезон – порядка 1,4 млн долларов», – сказал собеседник агентства.

О сумме в 600 млн рублей сообщал и Карпов.

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56 комментариев
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Тут не про Зобнина, ты веткой ошибся
+24
-14
+10
Карпов и солгал.
Никогда такого не было.
Шок.
+27
-18
+9
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Это зависит от московских бабушек. Если они не будут сорить деньгами в "Азбуке вкуса", а пойдут в "Пятёрочку" то может получиться прилично
+15
-13
+2
Ну, вот и вполне адекватная зарплата для такого игрока. Для сравнения, один круглый лавочник ушёл на сопоставимую в ЦСКА (выбрал "футбол") 😎
+12
-11
+1
Ответ Дима
щас бы верить анонимам р-спорта. 100% там даже собеседника не было. чувак-новостник *фан зенита* просто решил немного размазать грязь с зенита и Глушенкова в сми
Правильно, Карпову верить можно, Р-спорту нет, - у них цена ниже
+2
-1
+1
Как не стыдно Карпову.
Все поздравили Глушенкова с миллиардом.
А теперь ему только 600 миллионов.
Экономия, машину,квартиру большую не купить. Кушать из пятерочки. Одеваться с рынка.
Какой ужас. Как играть в нищете
+4
-3
+1
Ответ Всё знаю
Странно, что не написали, что Глушенков тоже с детства за зенит))
Потому что Глушенков с детства за Спартак из-за бати. Но Спартак, как обычно, профукал актив 😎
0
0
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А где же всем так полюбившиеся миллиарды рублей?
+7
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Ответ И здесь и там
что-то мало верится в 1.4 млн, Локомотив столько бы перебил. Тут явно больше 2 лямов
надо верить в лучшее)
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Ответ pyritanza
Правильно, Карпову верить можно, Р-спорту нет, - у них цена ниже
верить здравому смыслу. Локо давал 1.5 млн. Андреев всю дорогу просил 2.5 млн у Локо. Селюк, друг Андреева, выдал всю инфу о переходе.

Вот Глушенков простофиля, Ерохин и Бакаев играют за 1.8 млн, а он идет на 1.4, да?
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Ответ Борис Борисович
Сейчас болельщики "народной" команды напишут, что нибудь, типа : "не верьте, первая, версия правильная". "остальное в конверте/сумке/чемодане", " сколько это будет суторминых" и т. д.
Вы забыли упомянуть преусловатых бабушек
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Ответ Дима
сейчас нахватаешь минусов от ребят из лахта центра
Комментарий удален модератором
Такое ощущение, что Зенит живет в какой то другой реальности. Пир во время чумы.
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Локо не мог дать больше?
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Будующая звезда Оренбурга
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Прямо "эконом" вариант по сравнению с другими паспортистами Зенита. Мне кажется даже у ветерана Ерохина больше з.п.
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нашим деньги а не карьеру
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Пинаешь мячик раз в неделю в посредственном чемпионате и получаешь 130-140 млн рублей в год. Жизнь удалась.
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Сейчас болельщики "народной" команды напишут, что нибудь, типа : "не верьте, первая, версия правильная". "остальное в конверте/сумке/чемодане", " сколько это будет суторминых" и т. д.
+19
-19
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