Игорь Осинькин: «Россия могла и должна была побеждать Чили. Расплачиваемся за ошибки. Где‑то мы привыкли играть с позиции силы, а эта команда другого уровня оказалась»
Игорь Осинькин: могли и должны были побеждать Чили.
Игорь Осинькин считает, что Россия могла обыгрывать Чили (0:2).
«Мы расплачиваемся за определенные ошибки. Где‑то мы привыкли играть с позиции силы, а эта команда другого уровня оказалась. Не нужно смотреть, что она заняла последнее место в отборе к ЧМ‑2026 в Южной Америке, достаточно крепкая команда.
Индивидуальные ошибки повлияли на исход. В общем игра была ближе к равной, но мы могли и должны были побеждать. Но в такой игре счет мог быть любой», – сказал главный тренер «Сочи».
