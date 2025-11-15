Игорь Осинькин: «Россия могла и должна была побеждать Чили. Расплачиваемся за ошибки. Где‑то мы привыкли играть с позиции силы, а эта команда другого уровня оказалась»

Игорь Осинькин: могли и должны были побеждать Чили.

Игорь Осинькин считает, что Россия могла обыгрывать Чили (0:2).

«Мы расплачиваемся за определенные ошибки. Где‑то мы привыкли играть с позиции силы, а эта команда другого уровня оказалась. Не нужно смотреть, что она заняла последнее место в отборе к ЧМ‑2026 в Южной Америке, достаточно крепкая команда.

Индивидуальные ошибки повлияли на исход. В общем игра была ближе к равной, но мы могли и должны были побеждать. Но в такой игре счет мог быть любой», – сказал главный тренер «Сочи ».