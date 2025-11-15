Круговой о 0:2 с Чили: «Россия играла здорово, создавала моменты. Соперник один из лучших за последнее время, во 2-м тайме заварушка интересная пошла»

Данил Круговой: Россия здорово играла против Чили, это очень хороший соперник.

Защитник сборной России Данил Круговой не считает матч с Чили некачественным со стороны сборной России.

Россияне уступила чилийцам (0:2) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

«Я не сказал бы, что что‑то не получилось, потому что играли‑то здорово, создавали моменты.

Соперник был очень хорошим и достойным. Мне кажется, один из самых лучших за последнее время.

В первом тайме не могли взломать [оборону] в последней зоне. Второй тайм стал более открытым, заварушка интересная пошла», – сказал Круговой.