Александр Мостовой после поражения России от Чили: «Не удивлен. Задайте вопрос тому, кто назначил Карпина и в сборную, и в «Динамо». Нельзя усидеть сразу на двух стульях»
Александр Мостовой: спросите того, кто назначил Карпина и в сборную, и в клуб.
Александр Мостовой высказался о поражении сборной России от команды Чили (0:2).
«Не удивлен. Как только у национальной команды соперники стали сильнее, сразу начались проблемы.
Но расстраиваться не стоит, потому что товарищеские матчи ничего не значат. Вот если бы играли в других странах, в официальных соревнованиях, тогда было бы что обсуждать. Проиграли и проиграли.
Валерий Карпин? Я уже много раз говорил об этом и не хочу повторяться. Задайте вопрос тому, кто его назначил и в сборную России, и в «Динамо». Нельзя усидеть сразу на двух стульях», – отметил экс-хавбек сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
