Селюк о Глушенкове в «Зените»: «Ни один европейский клуб не даст ему столько денег. А «Локомотив» ушел в минус: потратили на него 600 млн рублей, продали тоже за 600, но часть ушла другим людям»

Дмитрий Селюк считает, что «Локомотив» невыгодно продал Максима Глушенкова.

«Ни один европейский клуб не даст ему столько же денег, сколько дал « ». Для него это выгодно.

« ив» же ушел в минус и продал своего лучшего игрока. «Локо» даже в ноль не вышел. Они потратили 600 млн на игрока. Продали тоже за 600 млн, но получили меньше. Часть денег ушла другим людям за пределами клуба», – сказал футбольный агент.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?