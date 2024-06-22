Селюк о Глушенкове в «Зените»: «Ни один европейский клуб не даст ему столько денег. А «Локомотив» ушел в минус: потратили на него 600 млн рублей, продали тоже за 600, но часть ушла другим людям»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Максим Глушенков деньги Футбол

Дмитрий Селюк считает, что «Локомотив» невыгодно продал Максима Глушенкова.

«Ни один европейский клуб не даст ему столько же денег, сколько дал «Зенит». Для него это выгодно.

«Локомотив» же ушел в минус и продал своего лучшего игрока. «Локо» даже в ноль не вышел. Они потратили 600 млн на игрока. Продали тоже за 600 млн, но получили меньше. Часть денег ушла другим людям за пределами клуба», – сказал футбольный агент.

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12 комментариев
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Селюк:
- Ушли другим людям, а не мне! Я все еще могу привезти вам Бассогога или Гогуа.
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так вот как вас зовут, «другие люди»
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какой нафиг в минус.
Купили за 2,6 млн евро, а продали за 6,3 млн евро.
Итого заработок больше 140%.

А свою зарплату Глушенков отбил 11 голами и 19 голевыми передачами.
+5
-4
+1
"«Локо» даже в ноль не вышел. Они потратили 600 млн на игрока."
Откуда там 600 млн., интересно?
"За Глушенкова выплатят 200 млн рублей отступных, а также заплатят ему 50 млн рублей подписного бонуса. Еще 50 млн рублей выплатят его агентам." Итого 300 млн..
https://www.sports.ru/football/1114303445-loko-potratit-bolee-700-mln-rublej-na-pinyaeva-i-glushenkova-agenty-se.html
"Зарплата Глушенкова в «Локо» – 5 млн рублей в месяц. Клуб установил потолок для новичков («РБ Спорт»)"
Итого зарплаты 90 млн. за 1.5 сезона заплатил Локомотив.
Итого со всеми агентскими, подписными бонусами и зарплатой Глушенков обошелся Локомотиву в 390 млн, продан за 600 млн., Локомотив в плюсе +210 млн.. В чем тут проблему то Селюк нашел?
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Ответ Фут.Боль
Селюк: - Ушли другим людям, а не мне! Я все еще могу привезти вам Бассогога или Гогуа.
Там Гогуа еще не в Реале?)))))
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Ответ Евгений Цыбулин
Там Гогуа еще не в Реале?)))))
Ну это Гогуа и Селюку решать, когда он туда перейдет) Ждали Мбаппе, дождутся и Гогуа.
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мы пили-пили а вы на вот?
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Локо плевать на результат, судя по всему. Непрофильный актив. Скоро как раньше билеты будут раздавать по железной дороге
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...часть денег ушла другим людям за пределами клуба...

Надеюсь хомячкам понятно стало, почему в столичных клубах все 25 игроков (по штату) имеют "постоянную игровую практику", а чемпионом становится Зенит, у которого все паспортисты "обречены на лавку".
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может опять с администрации президента звонили
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Ответ Фут.Боль
Ну это Гогуа и Селюку решать, когда он туда перейдет) Ждали Мбаппе, дождутся и Гогуа.
Ну может в нашу Барсу или Челси?В Челси сейчас столько народа-можно просто затеряться,зарплата капает и ладно)))
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