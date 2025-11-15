  • Спортс
19

Иван Таранов: «Выпить пива на стадионе – сложившаяся традиция. Если хорошо организовать меры безопасности, я ничего против не имею»

Бывший защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов поддержал предложение вернуть продажу пива на стадионах.

«С позиции болельщика приятно приходить на стадион и выпить пива – это уже сложившаяся традиция.

Если меры безопасности будут хорошо организованы, я ничего против этого не имею», – заявил Таранов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
алкоголь и спорт
стадионы
logoпремьер-лига Россия
logoИван Таранов
logoСоветский спорт
болельщики
Политика
