Иван Таранов: «Выпить пива на стадионе – сложившаяся традиция. Если хорошо организовать меры безопасности, я ничего против не имею»

Иван Таранов: выпить пива на стадионе – сложившаяся традиция.

Бывший защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов поддержал предложение вернуть продажу пива на стадионах.



«С позиции болельщика приятно приходить на стадион и выпить пива – это уже сложившаяся традиция.

Если меры безопасности будут хорошо организованы, я ничего против этого не имею», – заявил Таранов.